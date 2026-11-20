18 ноября в администрации Октябрьского района Самары состоялся районный молодежный «Разговор о важном» под названием «Дружбой народов Самара сильна и славна». Темой встречи стало воспитание патриотизма и формирование антитеррористического мировоззрения. Событие объединило концертную программу и торжественную церемонию награждения самых активных представителей волонтерского движения по итогам 2026 года.



«Чествуя активных жителей города и района, мы подводим итоги Года единства народов России. Среди награжденных — молодые люди, которые весь год работали бескорыстно, от чистого сердца. Очень важно поблагодарить их за добровольческую работу: ребята проявили себя как большая сплоченная команда, помогая в мероприятиях самого разного характера и масштаба, от спортивных и творческих до гуманитарных и патриотических», – сказал глава Октябрьского района города Самары Сергей Радько.



Награды — благодарственные письма и почетные грамоты — были вручены 120 лидерам волонтерских движений района, а также 22 творческим коллективам. Также награды получили педагоги и родители добровольцев. Всего в мероприятии приняли участие 16 делегаций — по одной от каждого учебного заведения Октябрьского района.



«Это уже традиционный праздник для нашей школы и всего Октябрьского района — завершать год молодежной акцией «Разговор о важном». В Октябрьском районе уже более 15 лет работает крупнейшее волонтерское объединение — «Школа-центр будущих владельцев жилья и лидеров социума», включающее 775 студентов и старшеклассников и 26 педагогов. В этом году наши волонтеры участвовали в патриотических, трудовых и природоохранных акциях: плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи, помогали людям с ограниченными возможностями здоровья, устраивали концерты для ветеранов, присоединялись к городским экологическим мероприятиям. Сфер, где ребята проявили себя, очень много, и список можно продолжать долго», – сказала заслуженный учитель РФ, руководитель районной волонтерской «Школы центра будущих владельцев жилья и лидеров социума» Людмила Сипсяева.



Отметим, что Всероссийская акция «Разговоры о важном» проводится с 2022 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях страны. Ее цель — укрепление традиционных российских духовно нравственных ценностей и воспитание патриотизма. Формат акции — еженедельные внеурочные занятия в формате классного часа.