Продажи нового флагманского кроссовера Lada Azimut начнутся в России 1 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

По данным компании, предприятие выпускает около 50 автомобилей Lada Azimut в сутки. До конца года и после новогодних праздников темпы производства увеличатся в два раза или более (в зависимости от спроса).

План на 2027 год предусматривает выпуск и продажу не менее 20 тыс. машин. При этом мощности предприятия позволяют производить до 70 тыс. таких автомобилей в год.

Комплектации и цены на новинку компания обещает раскрыть позднее, пишет Комерсантъ.