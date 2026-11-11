В ГД поддержали проект о регистрации машин, объявленных в международный розыск

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий МВД проводить регистрационные действия с автомобилями, находящимися в розыске по линии Интерпола, передает РИА Новости.

Согласно документу, регистрирующий орган получит право определять особенности совершения регистрационных действий для машин, которые числятся в международном розыске. Кроме того, из закона уберут безусловный запрет на такие действия - он сохранится, но с исключением для случаев, когда применяются эти особенности.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что он разработан в целях защиты интересов владельцев транспортных средств, находящихся в международном розыске.

Отмечалось, что в Россию часто ввозят купленные гражданами машины, которые затем оказываются в международном розыске по инициативе недружественных государств. При этом страны-инициаторы не сообщают причин и обстоятельств розыска, из-за чего нельзя принять объективное решение. Владельцы таких автомобилей вынуждены идти в суд, но даже после победы не могут исполнить решение: снять машину с розыска в базе Интерпола может только страна-инициатор.