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Бюджет Тольятти-2027 принят в первом чтении 11 ноября 

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Сегодня на заседании Думы Тольятти депутатами был рассмотрен бюджет города на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

Сегодня на заседании Думы Тольятти депутатами был рассмотрен бюджет города на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Принятие главного финансового документа в первом чтении предполагает утверждение основных параметров и направлений бюджетной и налоговой политики. О них рассказала руководитель департамента финансов администрации Тольятти Лариса Миронова.

Согласно проекту, общий объем доходов города на 2027 год составляет 14,673 млрд. рублей, расходов - 15, 283 млрд рублей. Дефицит вылился в сумму 610 млн рублей.

Бюджет города верстается в жестких экономических условиях, связанных со сложной геополитической обстановкой. Несмотря на это, представленный проект предусматривает выполнение всех ключевых для города задач. В числе приоритетных направлений - обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы, реализация мер социальной поддержки, содержание городской инфраструктуры, благоустройство территорий. Продолжится реализация национальных проектов, в рамках которых осуществляется ремонт дорог, модернизация и строительство учреждений образования, обустройство туристского центра. Важнейшим направлением остается поддержка участников СВО и их семей.

Как отметила председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Татьяна Никонорова, представленный проект бюджета Тольятти - это "документ предельного прагматизма и жесткой финансовой дисциплины":

- Перед нами рабочий, глубоко просчитанный финансовый план, способный обеспечить Тольятти устойчивость. Город активно ищет внутренние резервы для снижения бюджетной напряженности. За счет экономии мы железно обеспечиваем выполнение ряда ключевых задач в социальной сфере, в части инфраструктурного развития, и конечно, в приоритетах, связанных с проведением СВО. Уверена, у финансового блока и депутатского корпуса полностью хватает квалификации, управленческой дисциплины и жесткого контроля, чтобы успешно пройти этот сложный период, сохранить социальную стабильность и выполнить все обязательства перед горожанами.

Проект бюджета Тольятти на предстоящие три года был принят депутатским корпусом в первом чтении. Теперь работа над документом продолжится в согласительной комиссии, первое заседание которой намечено на 17 ноября.

Ольга Корабельникова, руководитель фракции «Единая Россия» в думе Тольятти:

- Мы вошли в обсуждение бюджета в сложный период, все это понимают. Но приоритеты, расставленные в проекте представленного документа, ни у кого не вызывают вопросов. Администрация слышит нас, готова к совместному поиску решений, к ответу на наши вопросы и уже проработала ряд мер, направленных на возможное повышение доходной части бюджета.
В ходе согласительной комиссии мы, прежде всего, намерены изыскать дополнительные средства для первоочередных нужд учреждений социальной сферы, в том числе в части содержания объектов и устранения предписаний надзорных инстанций. Самое главное, что у всех есть понимание – мы в одной лодке. Ситуация непростая, но она находится под контролем.

Сергей Рузанов, председатель Думы г.о.Тольятти:

- При формировании бюджетных ассигнований городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов сохраняется социальная направленность. И представители администрации отметили те основные направления, по которым предполагается полное финансирование: это в первую очередь зарплаты работников бюджетной сферы, содержание городской инфраструктуры, социальные льготы и выплаты тем жителям города Тольятти, которые в этом нуждаются. Депутаты приняли бюджет единогласно и рекомендовали направить его для доработки ко второму чтению. Предложения депутатов будут приниматься до 13 ноября, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

 

Фото:   пресс-служба администрации Тольятти

 

Теги: Тольятти

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