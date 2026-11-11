Россиянам порекомендовали использовать отдельную карту для покупок в «Черную пятницу»

Россиянам стоит использовать отдельную банковскую карту для покупок в интернете и переводить на нее только необходимую для оплаты сумму. Такая мера поможет ограничить возможные потери в случае мошенничества, сообщили 11 ноября в Центральном банке (ЦБ) России в преддверии акции «Черная пятница», пишут "Известия".

«Для онлайн-покупок заведите отдельную банковскую карту и перед покупкой переводите на нее ровно ту сумму, которая нужна. Даже если мошенники получат доступ к этой карте, они не смогут похитить больше, чем на ней было», — пояснил представитель ЦБ в разговоре с ТАСС.

Уточняется, как действовать, если человек столкнулся с хищением денег. В первую очередь необходимо заблокировать карту, а в течение суток после списания средств направить в банк заявление о несогласии с операцией и получить выписку по счету.

Товарный оборот: как мошенники спекулируют на распродажах «черной пятницы»

Злоумышленников привлекают высокая активность и спешка покупателей

В пресс-службе Банка России 11 ноября сообщили, что злоумышленники могут использовать период распродаж в честь «черной пятницы» для хищения денег, создавая поддельные сайты с большими скидками, повышенным кешбэком и подарками.