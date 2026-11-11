Россиянам порекомендовали использовать отдельную карту для покупок в «Черную пятницу»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти стартовал приём заявок на I Городской открытый конкурс исполнителей на гитаре «Эхо Резонанса». Участие в конкурсе – это возможность для музыкантов заявить о себе и получить профессиональные рекомендации от мастеров гитарной музыки.
В Тольятти объявлен городской конкурс гитаристов «Эхо Резонанса»
11 ноября водителям автобусов ООО "СамараАвтоГаз" напомнили о правилах и особенностях обслуживания маломобильных граждан.
Водителям ООО "СамараАвтоГаз" напомнили о правилах обслуживания маломобильных граждан.
В Новокуйбышевске вынесен приговоа пяти местным жителям, двое из которых являлись сотрудниками финансовой организации.
Вынесен приговор пяти жителям Новокуйбышевска за неправомерный оборот средств платежей
Сегодня на заседании Думы Тольятти депутатами был рассмотрен бюджет города на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.
Бюджет Тольятти-2027 принят в первом чтении 11 ноября 
ГД приняла в первом чтении законопроект, позволяющий МВД проводить регистрационные действия с автомобилями, находящимися в розыске по линии Интерпола.
В ГД поддержали проект о регистрации машин, объявленных в международный розыск
В новой амбулатории села Приволжье разместятся стоматологическая служба и кабинет врача-психиатра-нарколога.
В селе Приволжье строится новая врачебная амбулатория
В Турции в Измире прошли международные соревнования по кроссфиту «Alsancak team series».
Спортсмены Самарской области - призеры международных соревнований по кроссфиту
В связи с аварийной ситуацией на электросетях с 19:00 11 ноября возможны временные отключения освещения и светофоров на автомобильной дороге — "Подъезд к г. Самаре" (от Московского шоссе 23 км., д. 26, до развязки с автодорогой М-5 «Урал»).
11 ноября с 19:00 возможны временные отключения освещения и светофоров на автодороге — "Подъезд к г. Самаре" 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.2
EUR 92.4
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам порекомендовали использовать отдельную карту для покупок в «Черную пятницу»

250
Такая мера поможет ограничить возможные потери в случае мошенничества, сообщили 11 ноября в ЦБ России в преддверии акции «Черная пятница».

Россиянам стоит использовать отдельную банковскую карту для покупок в интернете и переводить на нее только необходимую для оплаты сумму. Такая мера поможет ограничить возможные потери в случае мошенничества, сообщили 11 ноября в Центральном банке (ЦБ) России в преддверии акции «Черная пятница», пишут "Известия".

«Для онлайн-покупок заведите отдельную банковскую карту и перед покупкой переводите на нее ровно ту сумму, которая нужна. Даже если мошенники получат доступ к этой карте, они не смогут похитить больше, чем на ней было», — пояснил представитель ЦБ в разговоре с ТАСС.

Уточняется, как действовать, если человек столкнулся с хищением денег. В первую очередь необходимо заблокировать карту, а в течение суток после списания средств направить в банк заявление о несогласии с операцией и получить выписку по счету.

Товарный оборот: как мошенники спекулируют на распродажах «черной пятницы»

Злоумышленников привлекают высокая активность и спешка покупателей

В пресс-службе Банка России 11 ноября сообщили, что злоумышленники могут использовать период распродаж в честь «черной пятницы» для хищения денег, создавая поддельные сайты с большими скидками, повышенным кешбэком и подарками.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.
11 ноября 2026  16:14
Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре
345
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
11 ноября 2026  10:17
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
390
Губернатор Вячеслав Федорищев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыли юбилейный всероссийский форум по профилактике социального сиротства
10 ноября 2026  14:56
В Самаре открылся юбилейный Всероссийский форум по профилактике социального сиротства
733
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
10 ноября 2026  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
411
В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства.
9 ноября 2026  21:31
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
920
Весь список