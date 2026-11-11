В Куйбышевском районе Самары горел двухэтажный дебаркадере 

Сотрудники МЧС СО ликвидировали пожар на дебаркадере в Самаре. 11 ноября в 10:29 поступило сообщение о пожаре на двухэтажном деревянном дебаркадере в Куйбышевском районе Самары.

Возгорание случилось в районе дома 1а на улице Западной.

В 11:57 пожар удалось локализовать, в 12.47 - полностью ликвидировать.

Площадь возгорания составила 30 кв. м.

В ходе тушения пожара пожарно-спасательные подразделения спасли одного человека.

Погибших и пострадавших нет

. К тушению привлекались 27 сотрудников и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России — 21 человек и 5 единиц техники. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: скриншот видео ГК МЧС России по Самарской области