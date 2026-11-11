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Более тысячи семей и порядка двух тысяч детей региона получили адресную помощь благодаря спецпроекту «Вызов»
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Более тысячи семей и порядка двух тысяч детей региона получили адресную помощь благодаря спецпроекту «Вызов»

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В конце 2024 года Самарская область в числе пилотных регионов запустила проект по профилактике социального сиротства «Вызов».

Более тысячи семей и порядка двух тысяч детей в регионе получили адресную помощь благодаря спецпроекту «Вызов». В конце 2024 года Самарская область в числе пилотных регионов запустила проект по профилактике социального сиротства «Вызов». В рамках масштабного Всероссийского форума «Жить и воспитываться в семье», который проходит в Самарской области, подвели итоги спецпроекта, направленного на семьесбережение.

За два года реализации спецпроекта в Самарской области количество детей в детских домах сократилось на 23%, а лишённых родительских прав - почти на 25%. 223 ребёнка возвращены в кровные семьи, 971 ребёнок благодаря комплексу профилактических мер остался в родной семье.

«Логика всей выстраиваемой нами системы - бережная забота. Мы уходим от карательных мер. Дети должны жить и воспитываться в семье. И наша задача - помогать родителям», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, по поручению Президента Владимира Путина и по инициативе Марии Львовой-Беловой в регионе продолжает развиваться отделение Фонда защиты детей: на базе центра «Ровесник» в Самаре запускается инновационная площадка по семьесбережению. «Благодаря поддержке Марии Алексеевны наш регион вновь становится пилотным - теперь по переформатированию учреждений для детей-сирот. Это принципиальный сдвиг: учреждение становится ресурсом, который помогает семье. Мы должны возвращать детям дом. Ставим амбициозную цель: сократить число детей в учреждениях на 50% к 2030 году», - отметил глава региона.

О значении проекта для всей страны и о том, какие показатели эффективности предстоит сформулировать, рассказала заместитель руководителя аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Екатерина Балан. «Нам важно по итогу проекта не только получить перечень практик, которые можно масштабировать в масштабах всей страны, внедрять в других регионах Российской Федерации, но и для достижения доказательности нашей работы сформулировать перечень ключевых показателей эффективности, в том числе мы сегодня будем говорить о бюджетных аргументах, которые подтверждают необходимость, важность, актуальность перехода на семьесберегающий подход», - отметила Екатерина Балан.

Эксперты отмечают, что за время работы проекта изменился сам подход профильных ведомств. «Проект меняет отношение в первую очередь внутри государственной системы. Если раньше смотрели в первую очередь из логики изъятия, что при признаках неблагополучия ребёнка нужно изымать из семьи, то сейчас фокус смещается в сторону сохранения семьи. И в конце концов в сторону увеличения благополучия», - подчеркнул преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова, социальный исследователь Дмитрий Лисицын.

Чтобы система работала без сбоев, поддержка нужна не только семьям, но и тем, кто им помогает. Специалисты органов опеки и социальных служб ежедневно сталкиваются со сложными случаями. Решить эту проблему помогают новые методики, которые уже успешно применяют в регионах-участниках проекта «Вызов». «Одна из методик, которая сейчас внедряется по итогам проекта «Вызов» -это социальная супервизия, которая направлена на то, чтобы помогать специалистам системы профилактики социального сиротства не выгорать и находить решения в трудных ситуациях в бережном, поддерживающем формате. Мы понимаем, что одна из главных составляющих - это команда», - отметила куратор проекта «Вызов» в Пермском крае, исполнительный директор Пермского регионального отделения Фонда защиты детей Екатерина Осипова.

Лучшие практики, которые подтвердили свою эффективность в Самарской области и других пилотных регионах, планируют тиражировать по всей России. Главная цель   чтобы каждый ребёнок рос и воспитывался в семье.

 

Фото:   Иван Макеев

Теги: Самара

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