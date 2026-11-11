«Поня — частичка дома»: координатор партпроекта «Защита животного мира» навестил приют в Жигулёвске, где ждут хозяев спасённые собаки

Активисты проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» в Самарской области снова побывали в приюте для животных в Жигулёвске. На этот раз в поездке принял участие региональный координатор проекта Артём Ильин — он привёз новую порцию корма, а главное, проверил, как живут и чувствуют себя четвероногие, которым ранее помогли в рамках проекта.

Всё началось с обращения в Региональную общественную приёмную «Единой России» мобилизованного бойца Дениса. Когда его призвали на службу, дома остались жена, двое детей и любимая собака по кличке Поня. Питомца пришлось отдать в приют в Жигулёвске — там согласились бесплатно содержать собаку на всё время службы хозяина. Однако корм и лекарства требуются постоянно, и на просьбу о помощи откликнулся партийный проект «Защита животного мира». Координатор Артём Ильин тогда организовал выезд активистов: они закупили всё необходимое и передали в приют.

Денис, находясь на передовой, записал трогательное видео со словами благодарности. «Ребята приехали из Самары, привезли корм и лекарства для моей собаки Пони. Честно, даже не ожидал такого отклика. Спасибо, что не оставили в беде ни меня, ни мою собаку. Поня для меня — как частичка дома. Дай бог нам с победой вернуться домой поскорее», — поделился боец.

Теперь координатор проекта решил навестить приют и лично познакомиться с подопечной. Он пообщался с сотрудниками приюта и убедился, что собака окружена заботой и чувствует себя хорошо.

В том же приюте в Жигулёвске живёт и ещё одна история спасения — пёс по кличке Гуфи. В апреле волонтёры заметили на одной из помоек в селе Красный Яр двух крошечных щенков. Малыши были без присмотра и без еды, и шансов выжить у них почти не оставалось.

Артём Ильин забрал щенков на передержку: «Когда мне сообщили, что на помойке оставили двух щенков, я не смог пройти мимо, — рассказывал он. — Мы сделали все необходимые прививки, однако один из щенков уже был серьёзно поражён клещами. Мы круглосуточно боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Второго щенка удалось выходить. Мы назвали его Гуфи».

Оставить щенка у себя координатор не смог: дома у него уже живут две собаки и три кота, которых он когда-то тоже забрал с улицы. Поэтому вместе с активистами проекта было решено временно разместить Гуфи в приюте, где он и ждёт свою будущую семью. Сейчас щенку десять месяцев, он полностью здоров, привит и имеет ветеринарный паспорт. По характеру — добрый, ласковый и очень игривый, любит общаться с людьми.

Во время нынешней поездки Артём Ильин проведал и Гуфи — убедился, что щенок подрос, активен и по-прежнему ждёт своих хозяев.

«Мы приехали не только помочь, но и пообщаться с нашими подопечными. Поня — это ведь не просто собака, для её хозяина она часть дома, и наша задача — сохранить эту связь, пока он защищает страну. А Гуфи — это пример того, что даже из самой страшной ситуации можно вытащить маленькую жизнь, если рядом есть неравнодушные люди. В рамках партийного проекта мы стараемся, чтобы у каждой такой истории был счастливый конец. И если кто-то, прочитав эту новость, решится подарить дом Гуфи или другому питомцу из приюта, значит, всё было не зря», — отметил Артём Ильин.

Гуфи по-прежнему ищет дом и ждёт своих хозяев — как и многие другие собаки в приюте Жигулёвска. Если вы хотите забрать Гуфи или узнать о других животных, которым нужна семья, можно связаться с контактным лицом: Татьяна Викторовна Белик, +7 (902) 376-68-55. А если возможности взять собаку нет, но есть желание помочь — достаточно поделиться этой публикацией: чем больше людей её увидят, тем выше шанс, что маленькие друзья наконец обретут дом, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"