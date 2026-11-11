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11 ноября отмечается Всемирный день офтальмолога

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Офтальмология сегодня является одним из самых высокотехнологичных направлений медицины.

11 ноября отмечается Всемирный день офтальмолога. Это профессиональный праздник врачей, которые ежедневно помогают людям сохранять зрение, возвращают возможность видеть лица близких, работать, учиться и радоваться окружающему миру.

Офтальмология сегодня является одним из самых высокотехнологичных направлений медицины. За каждой операцией стоят точность хирургических движений, глубокие знания, современные технологии и многолетний опыт. Но главное в этой профессии остаётся неизменным: стремление помочь человеку сохранить зрение и качество жизни.

Самарская область по праву гордится своей офтальмологической школой, история которой неразрывно связана с именем выдающегося учёного, врача Тихона Ивановича Ерошевского. Его научное наследие, принципы профессионализма и преданности пациентам продолжают развивать новые поколения специалистов.

Сегодня Самарская областная офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского объединяет врачей разных направлений: врачей-офтальмологов, офтальмохирургов, специалистов по диагностике, детских офтальмологов и других профессионалов, работающих ради общей цели - сохранения зрения пациентов.

Ежегодно специалисты больницы проводят более 170 тысяч консультаций и 30 тысяч операций. Здесь выполняют сложнейшие витреоретинальные вмешательства, трансплантацию роговицы, хирургическое лечение катаракты и глаукомы, лазерную коррекцию зрения, оказывают специализированную помощь детям, в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней работает неотложная офтальмологическая помощь.
При этом развитие офтальмологии невозможно без передачи знаний и опыта. В больнице ведётся научная и образовательная деятельность, молодые врачи осваивают современные методы диагностики и хирургии под руководством опытных наставников. Так сохраняется преемственность поколений и укрепляется авторитет самарской офтальмологической школы.

«Офтальмология для меня - гораздо больше, чем профессия. Как практикующий офтальмохирург, я знаю, сколько труда, знаний и ответственности стоит за каждой операцией. И сколько бы лет ты ни посвятил медицине, момент, когда пациент вновь начинает хорошо видеть, остаётся особенным. Его радость, счастливые глаза, возможность вернуться к привычной жизни является самой большой наградой для врача. Сегодня наша задача не только развивать высокотехнологичную медицинскую помощь, но и сохранять традиции, заложенные Тихоном Ивановичем Ерошевским, передавать профессиональные знания молодым специалистам, создавать условия для их роста. Именно сочетание опыта старших поколений, энергии молодых врачей и современных технологий позволяет самарской офтальмологии двигаться вперёд. И за всеми нашими достижениями всегда стоят люди, преданные своему делу», — отметила главный врач Самарской областной офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, кандидат медицинских наук Ольга Павлова.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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11 ноября 2026  17:09
Узнать о наличии вакцин от гриппа можно на карте пунктов вакцинации
159
Офтальмология сегодня является одним из самых высокотехнологичных направлений медицины.
11 ноября 2026  14:47
11 ноября отмечается Всемирный день офтальмолога
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