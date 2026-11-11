11 ноября отмечается Всемирный день офтальмолога. Это профессиональный праздник врачей, которые ежедневно помогают людям сохранять зрение, возвращают возможность видеть лица близких, работать, учиться и радоваться окружающему миру.

Офтальмология сегодня является одним из самых высокотехнологичных направлений медицины. За каждой операцией стоят точность хирургических движений, глубокие знания, современные технологии и многолетний опыт. Но главное в этой профессии остаётся неизменным: стремление помочь человеку сохранить зрение и качество жизни.

Самарская область по праву гордится своей офтальмологической школой, история которой неразрывно связана с именем выдающегося учёного, врача Тихона Ивановича Ерошевского. Его научное наследие, принципы профессионализма и преданности пациентам продолжают развивать новые поколения специалистов.

Сегодня Самарская областная офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского объединяет врачей разных направлений: врачей-офтальмологов, офтальмохирургов, специалистов по диагностике, детских офтальмологов и других профессионалов, работающих ради общей цели - сохранения зрения пациентов.

Ежегодно специалисты больницы проводят более 170 тысяч консультаций и 30 тысяч операций. Здесь выполняют сложнейшие витреоретинальные вмешательства, трансплантацию роговицы, хирургическое лечение катаракты и глаукомы, лазерную коррекцию зрения, оказывают специализированную помощь детям, в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней работает неотложная офтальмологическая помощь.

При этом развитие офтальмологии невозможно без передачи знаний и опыта. В больнице ведётся научная и образовательная деятельность, молодые врачи осваивают современные методы диагностики и хирургии под руководством опытных наставников. Так сохраняется преемственность поколений и укрепляется авторитет самарской офтальмологической школы.

«Офтальмология для меня - гораздо больше, чем профессия. Как практикующий офтальмохирург, я знаю, сколько труда, знаний и ответственности стоит за каждой операцией. И сколько бы лет ты ни посвятил медицине, момент, когда пациент вновь начинает хорошо видеть, остаётся особенным. Его радость, счастливые глаза, возможность вернуться к привычной жизни является самой большой наградой для врача. Сегодня наша задача не только развивать высокотехнологичную медицинскую помощь, но и сохранять традиции, заложенные Тихоном Ивановичем Ерошевским, передавать профессиональные знания молодым специалистам, создавать условия для их роста. Именно сочетание опыта старших поколений, энергии молодых врачей и современных технологий позволяет самарской офтальмологии двигаться вперёд. И за всеми нашими достижениями всегда стоят люди, преданные своему делу», — отметила главный врач Самарской областной офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, кандидат медицинских наук Ольга Павлова.

Фото: минздрав СО