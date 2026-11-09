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Самарский врач-эндокринолог рассказала может ли стресс приблизить диабет

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Зав. эндокринологическим отделением №2, врач-эндокринолог Самарской горбольницы №6 Татьяна Смирнова: "Стресс влияет не только на настроение, но и на обмен веществ."

Заведующая эндокринологическим отделением №2, врач-эндокринолог Самарской городской больницы №6 Татьяна Смирнова:

"Стресс влияет не только на настроение, но и на обмен веществ. Когда мы нервничаем, организм вырабатывает гормоны стресса — кортизол и адреналин. Они повышают уровень глюкозы в крови, помогая организму справляться с нагрузкой.

Но что происходит, если стресс становится постоянным, и может ли стресс вызвать диабет?

Сам по себе стресс не является единственной причиной сахарного диабета. Однако хроническое нервное напряжение может способствовать развитию диабета 2 типа, особенно у людей с наследственной предрасположенностью, лишним весом и малоподвижным образом жизни.

 Почему это происходит?
При длительном стрессе повышается уровень кортизола, который снижает чувствительность клеток к инсулину. Кроме того, на фоне переживаний люди чаще переедают, хуже спят и меньше двигаются.

 Как снизить риски?
 Старайтесь спать 7–9 часов в сутки
 Находите время для прогулок и физической активности
 Следите за питанием и ограничивайте избыток сладкого
 Используйте способы расслабления: дыхательные упражнения, любимые занятия, отдых
 Регулярно проверяйте уровень глюкозы в крови, особенно при наличии факторов риска

 Важно: постоянная жажда, частое мочеиспускание, необъяснимая усталость и снижение веса могут быть признаками повышенного уровня сахара. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.

Забота о нервной системе — это не только вопрос эмоционального комфорта, но и важная часть профилактики нарушений обмена веществ".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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