Самарский врач-эндокринолог рассказала может ли стресс приблизить диабет

Заведующая эндокринологическим отделением №2, врач-эндокринолог Самарской городской больницы №6 Татьяна Смирнова:
"Стресс влияет не только на настроение, но и на обмен веществ. Когда мы нервничаем, организм вырабатывает гормоны стресса — кортизол и адреналин. Они повышают уровень глюкозы в крови, помогая организму справляться с нагрузкой.
Но что происходит, если стресс становится постоянным, и может ли стресс вызвать диабет?
Сам по себе стресс не является единственной причиной сахарного диабета. Однако хроническое нервное напряжение может способствовать развитию диабета 2 типа, особенно у людей с наследственной предрасположенностью, лишним весом и малоподвижным образом жизни.
Почему это происходит?
При длительном стрессе повышается уровень кортизола, который снижает чувствительность клеток к инсулину. Кроме того, на фоне переживаний люди чаще переедают, хуже спят и меньше двигаются.
Как снизить риски?
Старайтесь спать 7–9 часов в сутки
Находите время для прогулок и физической активности
Следите за питанием и ограничивайте избыток сладкого
Используйте способы расслабления: дыхательные упражнения, любимые занятия, отдых
Регулярно проверяйте уровень глюкозы в крови, особенно при наличии факторов риска
Важно: постоянная жажда, частое мочеиспускание, необъяснимая усталость и снижение веса могут быть признаками повышенного уровня сахара. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.
Забота о нервной системе — это не только вопрос эмоционального комфорта, но и важная часть профилактики нарушений обмена веществ".
Фото: минздрав СО