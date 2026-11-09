Сотрудники СИЗО-1 УФСИН СО оказали помощь детскому дому

Сотрудники следственного изолятора №1 УФСИН России по Самарской области посетили дом ребёнка «Солнышко», отделение «Малыш», с целью оказать помощь и внести вклад в создание более комфортных условий для его маленьких воспитанников.

В рамках благотворительной инициативы сотрудники оборудовали комнату психологической разгрузки тёплыми полами, приобрели современный пеленальный стол, а также передали учреждению необходимые средства ухода за детьми.

Добрые дела не требуют особого повода. Самое главное - желание помочь тем, кто в этом нуждается. Ведь внимание, забота и участие способны сделать чью-то жизнь немного лучше.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области