Отдаленные российские села без аптек обеспечат лекарствами

Правительство РФ разрешило продажу медикаментов в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где нет аптек и медицинских организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Правительство приняло ряд решений для повышения доступности лекарств. В частности, продажа востребованных препаратов станет возможна в сельских почтовых отделениях и в передвижных аптечных пунктах», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение передает ТАСС.

Отмечается, что отдаленные пункты получат доступ к более сотне наименований лекарств. В список вошли наиболее востребованные препараты, которые отпускаются и без рецепта. При этом продажу смогут осуществлять только работники почтовых отделений, которые прошли специализированное обучение.

Данная инициатива была введена на фоне сокращения ассортимента лекарств в России. по данным аналитиков, за девять месяцев на рынке было представлено 14,45 тысячи лекарств, что на 168 меньше, чем годом ранее.