В Самаре по иску прокуратуры должны будут передать более 300 объектов коммунальной инфраструктуры специализированным организациям для их надлежащей эксплуатации

Прокуратура города Самары на основании коллективного обращения граждан провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении в деятельности Департамента управления имуществом Администрации городского округа.

Установлено, что на территории города в реестре муниципального имущества числится 315 объектов водоснабжения и теплоснабжения, которые фактически не переданы на обслуживание ресурсоснабжающим организациям.

Длительное отсутствие надлежащего содержания сетей ведет к их преждевременному износу и создает реальные риски возникновения аварийных ситуаций

С целью устранения нарушений и защиты прав граждан прокуратура города направила в суд исковые заявления с возложением на городской департамент обязанности передать указанные объекты специализированным организациям для их надлежащей эксплуатации.

Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Фактическое исполнение судебных решений и передача объектов коммунальным службам находится на контроле прокуратуры города.