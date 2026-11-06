107 синтетических алмазов обнаружили у гражданина Индии в аэропорту Курумоч

107 синтетических алмазов обнаружили у гражданина Индии, прилетевшего из Узбекистана, в аэропорту Курумоч. Стоимость камней оценивается примерно в 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Иностранец проходил через «зеленый» коридор, однако во время таможенного контроля у него нашли камни разных размеров и цветов. Все их изъяли для экспертизы. Обнаруженные камни оказались неоправленными ограненными синтетическими алмазами, выращенными в лабораторных условиях.

В действиях мужчины усматриваются признаки незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере. Возбуждено уголовное дело, пишет Самарская газета.