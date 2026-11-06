В Тольятти на базе гостиничного комплекса «Амакс Юбилейная» продолжается реализация пилотного проекта

В Тольятти на базе гостиничного комплекса «Амакс Юбилейная» (ООО «Луч») продолжается реализация пилотного проекта по повышению производительности труда. Эксперты АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области» (РЦК) вместе с рабочей группой предприятия провели детальный хронометраж утренней подготовки к завтраку. Это один из ключевых процессов в работе отеля.

Подготовка зала и шведской линии к приходу гостей — процесс, который незаметен для постояльцев, но отнимает много сил у персонала. В рамках проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика») специалисты проследили весь путь: от включения света до момента, когда всё готово к приёму первых гостей. На организацию завтрака на 149 человек уходит 84 минуты.

Помогает старшему в смене повар с кухни. Как показал хронометраж, даже в таком отлаженном процессе есть скрытые резервы.

В ходе анализа специалисты РЦК выявили несколько видов потерь. Среди основных — лишняя транспортировка, ожидание и излишняя обработка. Например, выяснилось, что щипцы и тарелки не подготовлены с вечера. Приходится делать это утром. А сахарницы остаются незаполненными до последнего. Также не хватает запасных колбочек для сока и компота, из-за чего их приходится постоянно переливать и мыть.

По результатам диагностики уже сформирован план улучшений. Предлагается ввести четкую вечернюю подготовку: с вечера накрывать щипцы, расставлять бейджи и заполнять сахарницы. Для переноса продуктов выделить специальные тележки и контейнеры. А бейджики жестко закрепить за конкретными местами хранения, чтобы их не приходилось искать.

«Гостиничный бизнес — это про детали. Быстрая и слаженная подготовка зала напрямую влияет на впечатление гостя, который спускается на завтрак, — отметил руководитель ресторанно – развлекательного комплекса «Амакс Юбилейная» Николай Савицкий. — Эксперты РЦК помогают выстроить процессы так, чтобы сотрудники меньше бегали и больше успевали. И это дает результат без дополнительных затрат».

Напомним, гостиница «Амакс Юбилейная» стала первой компанией туристической отрасли в Самарской области, который присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». В 2026 году участниками нацпроекта в регионе стали уже более 240 компаний. Совокупный экономический эффект превысил 4 млрд рублей.

«Бережливое производство не имеет отраслевых границ. Если в промышленности мы оптимизируем производственные циклы, то в сфере услуг — это устранение потерь времени и ресурсов. Для гостиничного комплекса время персонала и качество сервиса — это прямые деньги. Сегодня мы видим, что бизнес из самых разных сфер — от заводов до гостиниц — понимает практическую пользу от бережливых технологий», - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что развитие туризма и повышение качества сервиса — одно из приоритетных направлений для региона. Глава региона ставит задачи по привлечению инвестиций в туристическую инфраструктуру, развитию номерного фонда и созданию комфортной среды для гостей. «Мы должны сделать так, чтобы туристы хотели возвращаться в Самарскую область. Для этого важно не только строить новые объекты, но и повышать стандарты обслуживания, делать сервис быстрым и удобным», — отмечал Вячеслав Федорищев.

Губернатор также подчеркивал, что рост эффективности на предприятиях — в любой отрасли — ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - «Амакс Юбилейная»