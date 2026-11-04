В Самарскую область поступила новая партия вакцин от гриппа

В Самарской области продолжается прививочная кампания. В регион поступила новая партия вакцин от гриппа: более 245 тысяч доз, в том числе 79 тысяч - для детей. Их распределят по медучреждениям региона. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев.

«С начала прививочной кампании доставлены 974 тысячи доз вакцин от гриппа. Вакцинацию прошли уже более 680 тысяч жителей, среди которых 238 тысяч детей», – отметил глава региона и сообщил, что ожидается поставка еще более 900 тысяч доз вакцин.

Всего в Самарской области планируют привить от гриппа около 1,9 миллионов жителей. Особенно важно сделать это пожилым самарцам, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным, маленьким детям, а также работникам образования, здравоохранения, транспорта и социальной сферы, пишет Самара-КП.