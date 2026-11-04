Доля электромобилей и гибридов в России превысила 10%. Суммарная доля электромобилей и подключаемых гибридов в продажах новых легковых автомобилей на российском рынке на 44 неделе 2026 года превысила 10%. Об этом сообщил автомобильный аналитик Сергей Целиков.

За минувшую неделю в стране продали 944 электромобиля, что составило 3,2% всего рынка легковых машин, а также 2 140 подключаемых гибридов — их доля достигла 6,9% продаж. Неделей ранее совокупная доля этих двух сегментов составляла 9,6%.

В рейтинге продаж «чистых» электромобилей сменился лидер: первое место занял российский кроссовер UMO 5 с результатом 267 единиц техники. Второе место досталось Changan Qiyuan (Nevo) Q05 — всего в стране было реализовано 250 машин, поставляемых в Россию по схеме альтернативного импорта, замыкает тройку наиболее востребованных моделей Toyota bZ3X с показателем 203 транспортных средства.

Максимальная за 2026 год совокупная доля электромобилей и подключаемых гибридов в продажах новых легковых автомобилей в России — 11,7% — была зафиксирована на 39-й и 41-й неделях, пишет quto.ru.