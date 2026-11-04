Россияне смогут сменить мобильного оператора через «Госуслуги»

Россияне получили возможность менять оператора мобильной связи с сохранением номера через портал «Госуслуги». Новый сервис позволяет оформить заявку онлайн без посещения салона связи. Об этом 3 ноября сообщили в Минцифры РФ, пишут "Известия".

«Заявка автоматически попадет к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса. Ранее существующие способы подачи заявки на перенос номера — на сайте или в офисе оператора — сохраняются», — говорится в мессенджере «Макс».

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах», открыть раздел «Профиль», перейти в подраздел «Сим-карты», выбрать нужный номер и нажать «Сменить оператора». После этого останется заполнить и отправить заявление.

Если проверка пройдет успешно, новый оператор предложит выбрать тариф и способ заключения договора. Подписать его можно будет в салоне связи или дистанционно, в том числе через приложение «Госключ». После оформления договора абоненту выдадут сим-карту с прежним номером. При этом прежние способы перехода к другому оператору — через его сайт или офис — также сохраняются.