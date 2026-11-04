Россияне смогут сменить мобильного оператора через «Госуслуги»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в Самаре закрывается сезон массовых забегов. По традиции заключительный старт приурочен к Дню народного единства - 4 ноября.
На базе «Чайка» проходит забег патриотов «В беге мы едины»
В Самаре завершился финальный этап соревнований среди ветеранов «Команда молодости нашей»
В Самаре завершился финальный этап соревнований среди ветеранов «Команда молодости нашей»
Молодежка Народного фронта провела для студентов МИР квиз ко Дню Народного Единства
Молодежка Народного фронта провела для студентов МИР квиз ко Дню Народного Единства
Детское пособие теперь могут не дать из-за поступления денег на карту
Детское пособие теперь могут не дать из-за поступления денег на карту
от инженерных систем до атмосферы дома — что покупатели проверяют при выборе вторичного жилья
От инженерных систем до атмосферы дома — что покупатели проверяют при выборе вторичного жилья
Подростки и пенсионеры стали чаще брать животных из приютов
Подростки и пенсионеры стали чаще брать животных из приютов
Темнокожая женщина впервые победила на выборах губернатора в США
Темнокожая женщина впервые победила на выборах губернатора в США
В Самарскую область поступила новая партия вакцин от гриппа
В Самарскую область поступила новая партия вакцин от гриппа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.67
0.7
EUR 91.6
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные

Россияне смогут сменить мобильного оператора через «Госуслуги»

252
Россияне смогут сменить мобильного оператора через «Госуслуги»

Россияне получили возможность менять оператора мобильной связи с сохранением номера через портал «Госуслуги». Новый сервис позволяет оформить заявку онлайн без посещения салона связи. Об этом 3 ноября сообщили в Минцифры РФ, пишут "Известия".

«Заявка автоматически попадет к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса. Ранее существующие способы подачи заявки на перенос номера — на сайте или в офисе оператора — сохраняются», — говорится в мессенджере «Макс».

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах», открыть раздел «Профиль», перейти в подраздел «Сим-карты», выбрать нужный номер и нажать «Сменить оператора». После этого останется заполнить и отправить заявление.

Если проверка пройдет успешно, новый оператор предложит выбрать тариф и способ заключения договора. Подписать его можно будет в салоне связи или дистанционно, в том числе через приложение «Госключ». После оформления договора абоненту выдадут сим-карту с прежним номером. При этом прежние способы перехода к другому оператору — через его сайт или офис — также сохраняются.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
357
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
3 ноября 2026  09:20
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
441
В Правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам повышения качества содержания и благоустройства территорий.
2 ноября 2026  19:17
В облправительстве состоялось заседание рабочей группы по благоустройству территорий
689
Только за минувшую ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 212 вражеских БПЛА. Из них 46 сбиты в Самарской области.
2 ноября 2026  18:48
Только за минувшую ночь над территорией региона было перехвачено и уничтожено 46 вражеских БПЛА
729
В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев дал поручения строительному блоку в части повышения эффективности работы по объектам социальной инфраструктуры.
2 ноября 2026  18:20
На совещании с губернатором Вячеславом Федорищевым обсудили строительство и ввод соцобъектов
687
Весь список