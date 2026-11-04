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77% россиян хотят видеть в Дне народного единства культурное разнообразие страны

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77% россиян хотят видеть в Дне народного единства культурное разнообразие страны

Исследовательский центр FEEDBACK представил результаты всероссийского исследования ко Дню народного единства. Опрос показал, что россияне все чаще хотят видеть в празднике традиции разных народов страны, а чувство единства связывают прежде всего с общими ценностями, взаимопомощью и готовностью действовать сообща. При этом общие тревоги сближают людей заметно сильнее радостных событий. Результаты исследования дополняют данные двух фокус-групп — молодежи и взрослых.

Праздник культурного разнообразия

Для 77% опрошенных важно, чтобы День народного единства отражал традиции разных народов страны, а 66% считают, что культурные и национальные различия не мешают народам России сохранять чувство единства. За год доля тех, кто хочет видеть в празднике объединение всех культур и традиций, выросла сразу на 10 п. п. — с 39% до 49%. При этом три четверти россиян (75%) хотели бы ближе познакомиться с культурой народов России в этот день.

Главными символами праздника остаются государственные флаг, герб и гимн (46%), памятник Минину и Пожарскому (44%), люди в национальных костюмах разных народов России (28%), массовые праздничные мероприятия (26%) и освобождение Москвы в 1612 году (20%).

Единство на практике

Россияне охотнее помогают конкретным людям, чем участвуют в общественных инициативах. Например, 84% готовы вызвать скорую помощь незнакомцу, 74% — сходить за лекарствами для пожилого соседа, а 41% — присмотреть за соседским животным. При этом почти половина опрошенных (49%) готова подписать коллективное обращение о ремонте дорог, а 38% — помочь в поисках пропавшего человека.

Впрочем, готовность помочь зависит и от ситуации. Если ради незнакомца придется потратить время, деньги или отказаться от личных планов, россияне прежде всего готовы прийти на помощь потерявшемуся или плачущему ребенку (78%), пожилому человеку (59%) или тому, кому внезапно стало плохо (45%).

К финансовой помощи незнакомцам россияне относятся осторожнее. Если человек впервые приехал в город и потерял рюкзак с телефоном и кошельком, 73% готовы подсказать ему дорогу до отеля, 52% — дать воспользоваться своим телефоном, а 37% — сопроводить до полиции или бюро находок. Но дать или перевести деньги на необходимые расходы готовы только 20%.

При этом взаимопомощь не всегда ограничивается действиями одного человека. Большинство россиян (62%) чаще наблюдали, как незнакомые люди объединяются для решения общей проблемы, тогда как 25% чаще сталкивались с ситуациями, когда каждый действует сам по себе. Чаще всего за последний год россияне сообща решали проблемы во дворе или подъезде (38%), в магазинах (34%) и на улице или в общественных местах (28%).

Как меняется отношение к мигрантам

За последний год отношение к мигрантам стало немного теплее: доля тех, кто относится к ним положительно, выросла с 27% до 33% (+6 п. п.), а доля настроенных негативно сократилась с 43% до 36% (-7 п. п.).

Тем не менее, более доброжелательное отношение не отменяет запроса на строгую миграционную политику. За ее ужесточение по-прежнему выступают 69% россиян, хотя за год сторонников этой меры стало на 6 п. п. меньше. При этом 76% опрошенных готовы помочь незнакомому человеку независимо от его национальности.

Общие тревоги объединяют сильнее общих радостей

За последний год 41% россиян заметили, что чувство единства среди жителей страны усилилось. При этом большинство (55%) воспринимают единство скорее как временное сплочение в моменты общих трудностей или радостных событий. Только 28% считают его постоянным чувством общности, которое проявляется в повседневной жизни.

Исследование показало, что общие тревоги объединяют россиян заметно сильнее, чем общие радости. Так, более половины опрошенных (54%) признались, что в 2026 году особенно остро чувствовали единство с другими людьми в моменты общего беспокойства и недовольства. Радостные события и поводы для воодушевления назвала лишь пятая часть опрошенных (20%).

Также 72% россиян считают, что совместная работа над развитием страны объединяет людей не меньше, чем сплочение перед трудностями. Это отражается и в ответах участников фокус-групп: для большей части молодежи единство проявляется во взаимопомощи и совместной деятельности, а взрослые чаще связывают его с общей целью, взаимной поддержкой и готовностью действовать сообща. При этом одна часть взрослой фокус-группы видит единство прежде всего в совместном преодолении трудностей, либо в повседневных созидательных делах.

Ценности важнее происхождения

Участники обеих фокус-групп – молодой и взрослой – определяют «своего» человека по общим ценностям, взглядам и взаимопониманию. Для россиян «свой» человек — это:

- 69% – тот, с кем совпадают взгляды и ценности;

- 47% – тот, кто соблюдает общие нормы и правила;

- 32% – тот, у кого схожее поведение и бытовые привычки;

- 31% – тот, кто говорит на том же языке;

- 23% – тот, кто чтит те же традиции.

Как показали ответы фокус-групп, у разных поколений свои точки соприкосновения. Молодежь в возрасте 14–24 лет заметно чаще других объединяют юмор (42%) и учеба (21%). Среди россиян 35–54 лет особенно выделяется историческая память (45–46%), а у людей старше 65 лет — общение по месту жительства (37%) и литература (22%).

Исследование проведено центром FEEDBACK в октябре 2026 года. Метод исследования – онлайн-анкетирование (CAWI) 1 шт. (анкета из 20 вопросов) и фокус-группы 2 шт. (молодые и взрослые от 16 до 64 лет). Количество респондентов – 2 020 человек. География – вся Россия. Возраст респондентов в онлайн-анкетировании – от 14 лет и старше.

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