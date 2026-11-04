Больше половины россиян понадеялись на индексацию зарплат

Больше половины работающих россиян (58 процентов) надеются получить повышение, либо индексацию зарплаты в 2027 году. Это рекордный показатель с 2020 года, передают «Известия» (IZ.RU) со ссылкой на данные SuperJob.

Согласно исследованию, в 2020 году на прибавку рассчитывали только 36 процентов участников опроса. До этого года подобные исследования не проводились.

Чаще всего на индексацию или повышение заработной платы рассчитывают россияне младше 35 лет, а мужчины ждут этого немного чаще женщин.

Также отмечается, что пересмотреть оклад хотели бы в основном работники с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей.