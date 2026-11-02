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ИИ разберется с документами, но не с чувствами: россияне рассказали, что не доверят нейросетям

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ИИ разберется с документами, но не с чувствами: россияне рассказали, что не доверят нейросетям

Почта Mail совместно с Hi-Tech Mail выяснили, какую информацию пользователи готовы доверить искусственному интеллекту и какие ошибки нейросетей раздражают россиян больше всего.

Результаты опроса показали, что пользователи обращаются к ИИ за помощью в решении рабочих задач, но личные данные, важные решения и общение с близкими они предпочитают оставлять за собой.

Когда речь заходит о работе с файлами, россияне охотнее всего доверяют нейросетям редактирование фотографий (43%) и рабочих документов (35%). Еще 3 из 10 (30%) используют ИИ для работы над презентациями и отчетами. В личных сценариях ИИ тоже находит применение: каждый шестой (17%) доверяет ему подготовку личных писем. 

При этом пользователи по-разному подходят к тому, какую информацию готовы передавать ИИ. Персональные и финансовые данные россияне считают наиболее чувствительными: их не стали бы загружать в ИИ 71% и 61% опрошенных соответственно. Еще 32% предпочитают не делиться в сети информацией о здоровье. Есть и те, кто готов использовать нейросети для работы с любыми данными (13%).

Продуктивной работе с ИИ большинству мешают самоуверенные ответы последнего (48%), необходимость повторно объяснять контекст (38%), шаблонные формулировки (25%) и слишком длинные ответы (24%). Излишняя вежливость нейросетей отвлекает каждого пятого (20%), а неестественный и слишком формальный стиль общения — 14%.

Респонденты уверены, что технологии не заменят общение с близкими и им не стоит полностью делегировать работу с персональными данными и личную переписку –– такие варианты отметили по 15% опрошенных. Еще 10% не готовы использовать ИИ для задач, связанных с выражением чувств и эмоций. При этом 4% считают, что нейросети способны справиться практически с любой задачей.

*Опрос проведен в октябре 2026 года среди читателей Hi-Tech Mail. В исследовании приняли участие 1765 респондента.

Теги: Опрос

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