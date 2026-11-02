жители России назвали среднюю «зарплату мечты»

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 7 000* работающих респондентов, чтобы выяснить, какой ежемесячный доход россияне считают идеальным, готовы ли они менять профессию ради более высокой зарплаты и какую роль онлайн-реклама играет при рассмотрении предложений о работе. В среднем работающие участники опроса назвали «зарплатой мечты» 178 186 руб/мес.

Желаемая средняя зарплата среди работающих респондентов составила 178 186 руб/мес. Чаще всего участники опроса называли доход от 100 001 до 150 000 руб/мес (20%). Еще по 18% хотели бы зарабатывать от 70 001 до 100 000 руб/мес и от 150 001 до 200 000 руб/мес.

Говоря о «зарплате мечты», 22% работающих респондентов отметили, что хотели бы увеличить доход в 1,2-1,5 раза, не меняя работу. Еще 28% считают привлекательным рост зарплаты в 1,5-2 раза при смене работы или расширении обязанностей.

О смене профессиональной сферы задумываются по разным причинам. 32% работающих респондентов готовы перейти в другую отрасль, если им предложат существенно более высокий доход, а 12% уже ищут возможности для такого перехода. Еще 24% рассмотрели бы смену сферы, если новая работа окажется интереснее нынешней. 15% не планируют менять профессию.

Больше половины (64%) опрошенных в той или иной степени обращают внимание на рекламные предложения о работе: для 11% она выступает одним из главных факторов при принятии решения рассмотреть вакансию, 24% учитывают рекламу, но ориентируются и на другие параметры, а 29% иногда обращают внимание на такие предложения.

Среди тех, на чье решение реклама влияет в той или иной степени, 38% отметили, что встречают предложения о работе на площадках электронной коммерции. Также респонденты назвали поисковые системы (33%), профессиональные каналы и сообщества (23%), видеоплатформы (20%) и сервисы коротких вертикальных видео (16%).