Штраф за безбилетный проезд в Самаре могут поднять в пять раз

Возможность повышения штрафа за безбилетный проезд в трамваях и троллейбусах с 500 до 2,5 тысячи рублей рассматривают в Самаре. Об этом сообщил глава города Иван Носков, пишет Самарская газета.

— Из-за «зайцев» ТТУ ежегодно недополучает значительную сумму средств, которые могли бы быть направлены на ремонт и обновление подвижного состава и базы, улучшение условий труда сотрудников, — отметил мэр.

По поручению Ивана Носкова контрольно-ревизионную службу ТТУ переформатируют в полноценный отдел контроля. Сейчас в часы пик на маршруты ежедневно выходят не менее 10–12 контролеров.

Еще одна мера касается технического состояния валидаторов. Руководству ТТУ поручено следить за их исправностью. Если устройства нет или оно не работает, в салоне обязательно должен находиться кондуктор. При этом в городе планируют постепенно отказываться от приема оплаты водителями. Требование касается не только муниципального перевозчика.

— Штраф — не самоцель. Мы все должны понять, что средства, которые недополучат перевозчики, как минимум значительно тормозят развитие предприятий, как максимум — могут полностью «убить» их экономику, — подчеркнул глава Самары.