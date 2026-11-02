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Поликультурная среда как ресурс: уроки единства от лектора Общества «Знание» в Самарской области

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Российское общество «Знание» запустило акцию, приуроченную ко Дню народного единства и организованную в рамках Года единства народов России.

Российское общество «Знание» запустило акцию, приуроченную ко Дню народного единства и организованную в рамках Года единства народов России. Просветительские мероприятия пройдут в каждом регионе страны, а их участниками станут школьники и их родители, студенты, молодежь, ветераны специальной военной операции и члены их семей, представители старшего поколения и государственные служащие. 
Так, лектор Общества «Знание», д.и.н., профессор, заведующая кафедрой философии, истории и теории мировой культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета Екатерина Ягафова провела в школе села Кошки Самарской области открытый диалог «Самарская область как полиэтничное пространство». 
В рамках встречи она представила глубокий анализ того, как этническое многообразие проявляется в публичном пространстве современной Самары. Слушатели узнали, что полиэтничность города, насчитывающего более ста шестнадцати этнических групп, является не просто статистической данностью, а динамичным социальным конструктом, который активно формируется через различные городские практики. Лектор Общества «Знание» подробно остановилась на том, как происходит этнизация городской среды и какими средствами создаются образы этнической культуры, подчеркнув важность исторического опыта формирования смешанного населения и роль национально-культурных объединений в этих процессах.
Основное внимание в лекции было уделено конкретным технологиям репрезентации этничности, которые слушатели смогли наглядно представить благодаря приведенным примерам. Лектор Общества «Знание» рассказала о богатом музейном пространстве, включающем экспозиции областного краеведческого музея, учебные и частные коллекции, а также о появлении в 2021 году Этнопарка дружбы народов с двадцатью подворьями. Кроме того, Екатерина Ягафова раскрыла роль массовых публичных мероприятий, таких как Сабантуй, Акатуй, Навруз и Масленица, которые ежегодно собирают более четырехсот событий и служат одновременно для внутригрупповой консолидации и формирования позитивного образа этнических сообществ для широкой аудитории.
Слушатели также узнали о важном канале межкультурного диалога - этнической гастрономии, представленной в Самаре более чем двумястами семьюдесятью заведениями общественного питания. Лектор Общества «Знание» отметила, что рестораны и кафе азиатской, кавказской и европейской кухни функционируют как особые коммуникативные площадки, где транслируются культурные коды и формируются образы этнического Другого. 
«Городское пространство Самары и области в целом представляет собой поликультурную среду, где этничность реализуется через институциональные, событийные и повседневные практики, превращаясь в ресурс для развития городской среды и межкультурного взаимодействия», — отметила Екатерина Ягафова.
Встречи с лектором также запланированы на площадках Исторического парка «Россия — моя история» и Самарского государственного социально-педагогического университета.
Отметим, что для проведения лекций к праздничной дате Общество «Знание» подготовило тематические материалы, которые можно найти на сайте. Среди них новая лекция «Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов», подготовленная в рамках Года единства народов России. Вместе с лекторами Российского общества «Знание» участники акции познакомятся с ключевыми событиями отечественной истории, включая события 1612 и 1812 годов, Великую Отечественную войну, а также с примерами сотрудничества народов нашей страны в сфере науки и культуры. На основе исторических примеров слушатели узнают, как традиции взаимопомощи, сплоченности и общей ответственности способствуют укреплению единства современной России.
Ключевым событием программы Общества «Знание» ко Дню народного единства станет просветительский марафон Знание.Единство, который пройдет в Москве и Нижнем Новгороде. Одна из центральных тем марафона — общая память о Победе в Великой Отечественной войне. Помимо этого, в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге откроется выставка «Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов». Она покажет Россию как общее историческое и культурное пространство, которое обогащают языки и традиции 140 народов, и расскажет об их вкладе в развитие страны.

 

Теги: Самара

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