Больше 12 гектаров леса горели в Самарской области в выходные

Четыре лесных пожара общей площадью более 12 гектаров ликвидировали в Самарской области за минувшие выходные. Огонь прошел 1,53 гектара в Волжском лесничестве — возле Рощинского и Петра-Дубравы, сообщает региональное минприроды.

Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем. В тушении участвовали 37 человек и 13 единиц спецтехники.

Еще два пожара потушили на территориях, прилегающих к лесному фонду. Их общая площадь превысила 11 гектаров.

Сообщить о возгорании можно на прямую линию лесной охраны: 8 (846) 231-00-63, пишет Самарская газета.