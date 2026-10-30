Сегодня ночью в Ставропольском районе горела баня  на площади 100 квадратных метров

Сегодня в 02:19 в пожарно-спасательную часть № 148 пожарно- спасательного отряда № 30 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Ягодное на улице Рыбацкой.

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательных частей №№ 148,150 пожарно-спасательного отряда № 30.

По прибытии было установлено, что горит баня на площади 100 квадратных метров.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б» и уже в 03:08 была объявлена локализация пожара, а в 03:36 – ликвидация открытого горения. Пожар был полностью потушен в 06:22.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»