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Житель Самары поблагодарил полицейских за  оказанную помощь в  трудной ситуации

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В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области поступило письмо со словами признательности в отношении сотрудников ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самаре.

В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области поступило письмо со словами признательности в отношении сотрудников ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самаре.

Автор обращения рассказал подробности сложившейся ситуации: в октябре текущего года он попал в дорожно-транспортное происшествие. По словам мужчины, прибывшие на место дорожной аварии сотрудники ДПС не просто безупречно выполнили обязанности по фиксации ДТП, но и оказали неоценимую практическую и моральную помощь в непростой ситуации.

«Выражаю искреннюю благодарность полицейским за грамотные, четкие и слаженные действия. Сотрудники ДПС проявили искреннюю заботу о безопасности на дороге: оставались со мной на месте аварии, дождались прибытия спецтехники и лично помогли организовать безопасную погрузку моего аварийного автомобиля на эвакуатор. Внимательное отношение полицейских к деталям, вежливость и готовность прийти на помощь на дороге заслуживают глубокого уважения. Я считаю, что инспекторы ДПС честно и на высочайшем уровне выполнили свою работу! Спасибо им за оказанную помощь в стрессовой  ситуации», -говорится в обращении.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Самара

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