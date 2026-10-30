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В Клубе экономистов Самарского университета им. Королёва обсудили ключевые направления социально-экономического развития региона

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29 октября министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк выступил с докладом на заседании Клуба экономистов Самарского университета им. Королёва.

В четверг, 29 октября, заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк выступил с докладом на заседании Клуба экономистов Самарского университета им. Королёва. Участниками встречи стали преподаватели, аспиранты и студенты вуза. Темой обсуждения стали ключевые направления социально-экономического развития региона до 2029 года.

Представляя аудитории Павла Финка, Габибулла Хасаев, научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета им. Королёва, подчеркнул большое влияние возглавляемого им органа власти на развитие региона. «Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области не только формирует социально-экономическую политику в нашем регионе, но и разрабатывает механизмы реализации этой политики. Это Министерство, которое формулирует и защищает интересы Самарской области во всех федеральных министерствах и ведомствах», – отметил профессор Хасаев.

Приветствуя участников встречи, Павел Финк отметил, что Правительство региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым уделяет особое внимание устойчивому развитию экономики, поддержке инвестиций и повышению качества жизни населения.

Как рассказал глава регионального минэкономразвития, объем валового регионального продукта Самарской области в 2026 году составит 3,5 трлн рублей, что на 267,3 млрд рублей больше уровня 2025 года. В сопоставимых ценах рост ожидается на уровне 100,2%. Экономика региона развивается в условиях глобальных внешних рисков, но сохраняет устойчивость.

Инвестиционная активность сдерживается высокой стоимостью кредитов, высоким уровнем цен на инвестиционные товары. При этом регион сохраняет статус инвестиционно привлекательного: в портфеле более 300 инвестпроектов общим объемом 1,4 трлн рублей. С начала года за счет внебюджетных источников реализовано 17 проектов, до конца года планируется завершить еще порядка 10.

По словам Павла Финка, малый бизнес демонстрирует устойчивый рост: количество субъектов МСП увеличилось на 3,1% — до 140,2 тыс. единиц, самозанятых — на 13,1%, до 401,2 тыс. человек. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона от предпринимательской деятельности выросли на 14,3% и превысили 23 млрд рублей. По основным показателям развития МСП Самарская область входит в десятку регионов-лидеров России и тройку лидеров ПФО.

«Экономика региона развивается в условиях внешних рисков, но сохраняет устойчивость. Главным результатом нашей работы должно стать повышение уровня жизни населения. Мы прогнозируем постепенное наращивание темпов экономического развития и рост благосостояния граждан», — отметил Павел Финк.

По базовому варианту прогноза ВРП к 2029 году достигнет 4,3 трлн рублей и в сопоставимых ценах за весь период увеличится на 9,1%. В экономику региона в ближайшие три года будет вложено более 2,1 трлн рублей. Драйверами роста станут отрасли обрабатывающего сектора — автомобилестроение, химия, металлургия, производство электрооборудования, машин и оборудования, пищевых продуктов, авиационно-космический комплекс, а также новые направления: станкостроение и робототехника, биоэкономика, фармацевтика, производство беспилотных авиационных систем, туризм.

Важнейшими задачами останутся всесторонняя поддержка инвесторов и развитие преференциальных территорий — ОЭЗ «Тольятти», индустриальных и логистических парков, ТОР «Тольятти» и «Чапаевск», технопарка «Жигулевская долина». Также в планах Правительства региона - создание новых инвестиционных площадок.

Ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев поблагодарил Павла Финка за то, что он нашел возможность приехать в университет и выступить перед членами Клуба экономистов, а также перед аспирантами и студентами на такую важную тему, как социально-экономическое развитие региона. «В Самарском университете им. Королёва активно развиваются такие направления, как технологическое предпринимательство, социальное предпринимательство. Есть студенты, которые делают свои стартап-проекты, и мы стараемся сформировать воронку предпринимательских идей, стартапов. Было бы замечательно организовать цикл встреч, выступлений специалистов Минэкономразвития перед студентами по этой тематике на площадке Клуба экономистов», – предложил Владимир Богатырев.

Павел Финк поддержал предложение. Министр также ответил на вопросы студентов,   отметив важность прикладных навыков — работы с данными, оценки эффективности, моделирования сценариев и системного мышления — для будущих экономистов, сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королёва.

 

Фото - пресс-служба Самарского университета им. Королёва

Теги: Самара Университет

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