Разработка самарских ученых наделяет искусственный интеллект характером, эмоциями и настроением

Ученые Самарского университета им. Королёва разработали и изготовили особый программный модуль, который делает искусственный интеллект более похожим на человека: разработка ученых способна наделять большие языковые модели и различных цифровых помощников характером, эмоциями и настроением, изменяющимся в зависимости от текущего сочетания цифровых "гормонов" - почти совсем как у людей. В работе над этим проектом, получившим название "Лаборатория эмоций", приняли участие сотрудники механико-математического факультета университета.

"Наша разработка делает общение с искусственным интеллектом более похожим на общение людей. Это продвинутая эмоциональная надстройка над языковой моделью или цифровым помощником. Конечно же, большие языковые модели и сейчас умеют проявлять эмоции - почти как человек. Они могут и злиться, и психовать, нервничать, капризничать. Но для того чтобы большая языковая модель правильно эмулировала эмоции, нужно очень точно задать ей параметры запроса, подготовить промпт, описать ее роль, тогда модель, как актриса, вживется в эту роль и отыграет ее по мере своих способностей. У нашего программного модуля тоже есть роль, но эта роль не статична, она меняется в зависимости от хода общения с человеком, она динамическая. У разработки очень много параметров, которые эмулируют в электронном виде работу человеческих гормонов и нейромедиаторов. Каждая фраза пользователя при общении с большой языковой моделью проходит через наш модуль и оценивается в том числе эмоционально, влияя на уровни цифровых "гормонов" и "нейромедиаторов". То есть мы в этом модуле симулируем, пусть и в упрощенном цифровом виде, гормональный и нейромедиаторный фон человека, в этом главная особенность нашей междисциплинарной разработки. В результате искусственный интеллект становится более "живым", более эмоциональным и изменчивым, у него, можно сказать, появляется свое лицо. Насколько мне известно, такой разработки пока что нигде в мире больше нет", - рассказал руководитель проекта Роман Олин, доцент кафедры безопасности информационных систем Самарского университета им. Королёва.

По словам ученого, работы в подобном направлении в мире, конечно же, ведутся, но зарубежные разработчики, как правило, хотят, чтобы языковая модель прямо "из коробки" была оснащена определенным, жестко прописанным и неизменяющимся набором эмоций, чтобы она была как робот, беспрекословно слушающийся человека. В разработке самарских ученых наборы эмоций также присутствуют - можно заранее увеличить или уменьшить в программном модуле уровень определенных цифровых "гормонов" и "нейромедиаторов", изменив их сочетание и смешав различные эмоции в палитре чувств искусственного интеллекта: например, к воодушевлению добавить страх, а чувство теплоты омрачить настороженностью. Можно также сделать языковую модель более "мужской" или "женской": если чуть повысить уровень цифрового "тестостерона", модель будет в общении более настойчивой и целеустремленной, а если увеличить цифровой "эстрадиол", модель станет более гибкой и уступчивой в разговоре. Однако при этом она не будет беспрекословно подчиняться человеку, у нее будет свой человеческий характер.

"В нашей системе поведение виртуального собеседника меняется под влиянием общения и накопленного опыта. Например, резкое бестактное замечание может вызвать у языковой модели раздражение, повторяющиеся конфликты будут усиливать внутреннюю настороженность, в то время как выражение поддержки и доброжелательности со стороны человека постепенно вернет доверие модели. При этом простого формального извинения будет недостаточно, после обидных слов простое "извини" мало что изменит. За таким поведением стоит многоуровневая поведенческая модель, включающая петли гистерезиса, гормональную активность и уровни нейромедиаторов, характерные для эмоциональных состояний человека. Широкий спектр чувств, от радости на фоне накопленной грусти до сохранения привязанности даже после обиды, отражаются в манере речи, степени открытости и готовности продолжать контакт, что придает ответам искусственного интеллекта узнаваемые черты характера", - отметил Роман Олин.

Интерфейс системы программного модуля наглядно отображает изменение внутренних параметров и позволяет визуально проследить, как отдельные фразы влияют на дальнейший ход беседы человека и ИИ. По словам разработчиков, их система может работать с любой языковой моделью или цифровым помощником, в том числе без подключения к Интернету. В настоящее время изготовлен опытный образец программного модуля, он уже прошел испытания. В дальнейшем планируется усложнить цифровой "гормональный фон" модуля, добавив новые компоненты.

"Данную разработку можно, например, использовать с языковыми моделями и цифровыми помощниками в тех сферах, где требуются сопереживание, эмпатия, обратная связь в общении. На основе этой системы также можно создавать учебные тренажеры для подготовки специалистов, чья работа требует внимательного отношения к собеседнику. Управляемая среда позволяет разбирать конфликтные ситуации, отрабатывать способы поддержки и оценивать последствия выбранной тактики разговора. В целом же можно сказать, что наша разработка помогает формировать научную основу нового поколения систем искусственного интеллекта с элементами естественного эмоционального общения", - подытожил Роман Олин, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Автор фото: Олеся Орина/Самарский университет