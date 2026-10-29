В Сергиевском районе  автомобиль ВАЗ-211440 на автодороге съехал в кювет и перевернулся

28 октября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек, 1 - погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 576 нарушений ПДД РФ, в том числе 9 нарушений правил перевозки детей и 11 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Сергиевском районе из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: в 21:50 водитель автомобиля ВАЗ-211440 – мужчина 2008 г.р., двигаясь со стороны с. Боровка, на 4,3 км автодороги «Урал-Челно-Вершины-Боровка», не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Пострадавшие 18-летний водитель и пассажиры: 19-летний молодой человек и две 14-летние девушки, доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области