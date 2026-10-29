Спортивный комплекс для адаптивных видов спорта открывается в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске по адресу Свердлова, 17а открывается новый физкультурно- оздоровительный комплекс.

Комплекс построен в рамках стратегии социально- экономического развития Самарской области, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, и передан в оперативное управление государственному бюджетному учреждению «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

В день открытия состоятся экскурсия по комплексу, мастер-классы и мини-турниры по адаптивным дисциплинам.

31 октября | 11:00

Вход свободный

Фото: минспорта СО