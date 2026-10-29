Спортивный комплекс для адаптивных видов спорта открывается в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске по адресу Свердлова, 17а открывается новый физкультурно- оздоровительный комплекс.
Комплекс построен в рамках стратегии социально- экономического развития Самарской области, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, и передан в оперативное управление государственному бюджетному учреждению «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
В день открытия состоятся экскурсия по комплексу, мастер-классы и мини-турниры по адаптивным дисциплинам.
31 октября | 11:00
Вход свободный
Фото: минспорта СО