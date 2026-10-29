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В Сергиевском районе введена в эксплуатацию автодорога «Кинель-Черкассы — Урал» — Захаркино

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В Сергиевском районе Самарской области ввели в эксплуатацию автомобильную дорогу «Кинель-Черкассы — Урал» — Захаркино протяжённостью 3,28 км.

В Сергиевском районе Самарской области ввели в эксплуатацию автомобильную дорогу «Кинель-Черкассы — Урал» — Захаркино протяжённостью 3,28 км. Капитальный ремонт трассы, которая является единственным въездом в село, выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе работ дорогу расширили до нормативных 7 метров. В границах села Захаркино обустроили пешеходные зоны и смонтировали опоры освещения: 667 погонных метров линий искусственного освещения и 961 погонный метр тротуаров. Кроме того, здесь установили 76 дорожных знаков, 444 погонных метра барьерных пешеходных ограждений и 95 сигнальных столбиков, а также нанесли около 9 тысяч погонных метров разметки.

Особую актуальность эти изменения приобрели потому, что раньше
на въезде в село отсутствовало искусственное освещение. Жителям было некомфортно и небезопасно добираться до остановки рейсового автобуса
и социальных учреждений в тёмное время суток, тем более что по этой дороге проходит школьный маршрут.

«Сейчас темнеет рано. Раньше приходилось ходить по обочине в темноте, было очень страшно, особенно детям. Благодаря новым тротуарам и освещению теперь можно безопасно дойти до автобуса», — отметила жительница села Захаркино Ольга Ерюшова.

Новые тротуары и освещение повышают безопасность водителей
и пешеходов в тёмное время суток, особенно вблизи социальных учреждений

и остановочных пунктов. Ремонт выполнен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева — к нему поступали многочисленные просьбы жителей. Всего в 2026 году в Самарской области

в рамках национального проекта установлено 6,4 тыс. погонных метров искусственного освещения на региональных дорогах — новые линии появились в четырёх районах, включая Сергиевский.

 

Фото:  magnific.com

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