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В регионе прошел юбилейный XX межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению 

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В Самарской области завершился юбилейный XX межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Душа русской провинции – Сергей Аксаков», посвящённый 235-летию со дня рождения классика русской литературы Сергея Тимофеевича Аксакова.

В Самарской области завершился юбилейный XX межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Душа русской провинции – Сергей Аксаков», посвящённый 235-летию со дня рождения классика русской литературы Сергея Тимофеевича Аксакова.
Фестиваль объединил 10 творческих команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей.  Первый этап – «Творческая визитка»: команды представили театрализованное представление по мотивам произведений С.Т. Аксакова. Второй этап – «Интеллектуальная игра»: захватывающее командное состязание на знание биографии и произведений писателя из 10 раундов. С приветственными словами к участникам обратились консультант управления отраслевых технологий министерства культуры Самарской области Ирина Лапина: «Каждое творческое выступление на ежегодном фестивале – это искренность, талант, творчество наших замечательных участников. Министерство культуры уделяет особое внимание инклюзивным проектам, этот фестиваль планомерно поддерживаем и развиваем».
Впервые во внеконкурсной программе фестиваля на сцену поднялся инклюзивный театральный коллектив «Между небом и землей» (режиссер Сергей Андреев).
Главная задача фестиваля – интегрировать людей с нарушениями зрения в активную общественную жизнь, в социум, раскрывать свои таланты и налаживать дружеские контакты с жителями других регионов. 
«Мы с командой решили привезти на фестиваль стихи Аксакова. Мало кто знает, что писатель был еще и поэтом. Готовились не только себя презентовать, но и других послушать, оценить уровень и просто пообщаться», – рассказал Геннадий Генералов, участник из Саратова.
С течением времени фестиваль постоянно меняется: по составу и количеству участников. В этом году появилось тифлокомментирование, оно идет прямо из зала, в режиме реального времени.
Ольга Вологодская, директор Самарской областной библиотеки для слепых: «Тифлокомментатор создаёт подробное описание визуального контента, т.е. всё, что происходит на сцене – декорации, костюмы, реквизит, всё это становится доступным и понятным абсолютно всем, к то находится в зале».
По итогам двух конкурсных этапов призерами стали: 1 место – команда «Виктория» (г. Тольятти); 2 место – команда «Неразгаданный кроссворд» (г. Самара); 3 место  – команда «На семи ветрах» (г. Ульяновск) и сборная команда «Алые паруса» (г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. Кинель, Волжская ВОС).
Также специальными дипломами наградили команды за лучший актерский дуэт, лучший спектакль, вокальное исполнение и большие баллы в интеллектуальном конкурсе. Команду «Северяночка» из Шенталинского района отметили за «Верность аксаковскому духу».
Фестиваль прошёл при поддержке министерства культуры Самарской области и правительства Самарской области. Организаторы –Самарская областная библиотека для слепых в партнёрстве с Самарской областной общественной организацией Всероссийского общества слепых.

 

Фото:  Самарская областная библиотека для слепых

 

 

Теги: Самара

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