Региональный этап Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей» пройдет в Самаре

31 октября 2026 года Самара станет центром детского футбольного праздника. На территории футбольного манежа «Самара Арена» состоится 8 региональный этап IV сезона Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей», подготовленный благотворительным фондом «Ветер добрых перемен», при поддержке Правительства Самарской области.

В числе участников мероприятия дети в возрасте 7-14 лет – воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и дети из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых предусмотрен специальный «Звездный матч», где они смогут блистать на поле в компании настоящих спортивных звезд.

Ребят ждут захватывающие матчи группового этапа, зрелищные игры в формате плей-офф, напряженные дуэли в конкурсе «Король пенальти», гала-матч и множество других увлекательных событий.

Кульминацией фестиваля станет встреча и общение с легендарным тренером московского «Спартака» – Олегом Романцевым и одним из лучших вратарей в истории советского и российского футбола – Ринатом Дасаевым.

«Для нас чужих детей не бывает, – говорит председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов. – Для нас все они уже победители, потому что они выбрали спорт и хотят им заниматься».

Каждый участник получит заслуженную награду: медаль, грамоту, индивидуальный подарок и кубок на команду. Но главное: дети смогут сфотографироваться со своими кумирами и сыграть с ними в футбол на одном поле. А самое ценное – яркие, тёплые воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь!

Приглашаем всех болельщиков и любителей футбола поддержать участников и стать частью этого незабываемого события. Подарим детям радость, тепло и веру в себя, чтобы каждый из них почувствовал, что он – настоящий чемпион!

Фото: организаторы фестиваля