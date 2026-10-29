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 «Ночь искусств» в САТОБ: концертная программа «Пульс времени» 

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4 ноября в 20:00 на Малой сцене САТОБ имени Д.Д. Шостаковича в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» пройдет концертная программа «Пульс времени». 12+

4 ноября в 20:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» пройдет концертная программа «Пульс времени». 12+
Художественный руководитель ансамбля современной музыки Шостакович Опера Балет Михаил Топалиди предлагает отказаться от классических партитур и отправиться в путешествие по самым острым краям современной академической музыки.
Концертная программа «Пульс времени» – это исследование звука как физического явления, где человеческий голос становится ещё одним перкуссионным инструментом, а ритм превращается в архитектуру. Четыре абсолютно разных взгляда на то, как звучит наше столетие:
• Джин Кошински «Sky songs» («Песни неба») для сопрано и ударных;
• Арнольд Шёнберг «Der Nachtwanderer» («Ночной странник») для малого барабана и сопрано;
•Жорж Бизе «Сегидилья» из оперы «Кармен», переложение для литавр и меццо-сопрано;
• Стив Райх «Double Sextet» («Двойной секстет»).

Участники концертной программы:
Мария Курьянова (сопрано); Светлана Каширина (меццо-сопрано);
Дмитрий Денисов (скрипка); Татьяна Эйрих (скрипка); Алёна Корнилова (виолончель); Никита Ходош (кларнет); Сергей Чеботаренко (труба); Александра Топалиди (ударные); Михаил Топалиди (ударные); Софья Камалитдинова (фортепиано); Юлия Ставцова (фортепиано).

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

Теги: Самара

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