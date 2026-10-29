 Самарские врачи вернули речь пациентке с инсультом прямо на операционном столе

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели женщине с ишемическим инсультом внутрисосудистую реканализацию церебральных артерий и сохранили качество жизни.



В приёмное отделение Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина доставили 77-летнюю пациентку. По словам родственников, всё началось обыденно: женщина пожаловалась, что «как-то не так себя чувствует», немного кружится голова, рука стала какой-то непослушной. Она даже не сразу поняла, что это инсульт. К счастью, близкие не стали ждать «пока само пройдёт» и вызвали скорую. Врачи бригады «скорой» оперативно распознали проблему и доставили пациентку в региональный сосудистый центр.



От начала заболевания прошло около четырёх часов — на грани терапевтического окна. По результатам компьютерной томографии, которую провели прямо в приёмном отделении установлено - острый ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии.



«На ангиограмме мы увидели, что крупный тромб полностью перекрыл правую среднюю мозговую артерию, а также обнаружили препятствие для кровотока во внутренней сонной артерии. Мы провели экстренную операцию по восстановлению кровотока: тромб удалили через катетер с помощью аспирации», - рассказал заведующий рентгенхирургическим отделением Дмитрий Цимбалист.



После первого этапа удаления тромба удалось восстановить проходимость внутренней сонной артерии, но закупорка средней мозговой артерии сохранялась. Дальнейшее удаление тромба привело к восстановлению кровотока во всех сосудах, включая самые мелкие ветви. Прямо на операционном столе, в момент восстановления кровотока, к пациентке вернулась чёткая речь. Она начала осознанно отвечать на вопросы хирургов. Появились активные движения в руке, которая до этого была полностью обездвижена.



"Этот случай — хрестоматийный пример того, почему при инсульте счёт идёт буквально на минуты. Если бы пациентка или её близкие промедлили ещё час-два, последствия могли бы быть необратимыми. Именно поэтому так важна настороженность: инсульт не всегда проявляется классическими признаками. Иногда это внезапная спутанность речи, непривычная слабость в руке, странное головокружение", - подчеркнула руководитель регионального сосудистого центра Ольга Андрофагина.



Сегодня в региональном сосудистом центре среднее время от поступления пациента до восстановления кровотока в мозге стремится к «золотому стандарту» — 60 минутам. Более 90% экстренных тромбэктомий завершаются полной реканализацией сосуда, что даёт пациентам реальный шанс вернуться к самостоятельной жизни без тяжёлой инвалидности.



«Высокие результаты центра обеспечиваются в том числе благодаря реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Именно эти программы позволяют оснащать сосудистые центры оборудованием экспертного класса, обучать команды и выстраивать чёткую маршрутизацию — чтобы пациент с инсультом получал помощь максимально быстро, независимо от времени суток и сложности случая», - отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.

Фото: минздрав СО