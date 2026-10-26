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Врач СОКБ им. В.Д. Середавина назвала 5 правил, как избежать инсульта

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В 80% случаев инсульт можно предотвратить. Сосуды головного мозга не любят равнодушия, но они отлично отзываются на заботу.

В 80% случаев инсульт можно предотвратить. Сосуды головного мозга не любят равнодушия, но они отлично отзываются на заботу. О правилах жизни, которые помогают предотвратить инсульт рассказывает руководитель регионального сосудистого центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Ольга Андрофагина:

"Чтобы ваш мозг получал кислород в полном объеме, а сосуды оставались эластичными, рекомендую 5 простых шагов.

 Дружите с тонометром.
Артериальная гипертензия — главный «убийца» сосудов. Высокое давление истончает стенки артерий, делая их уязвимыми. Возьмите за правило: если вам больше 40 лет, тонометр должен лежать на видном месте. Ваша целевая цифра — не выше 139/89 мм рт. ст., а в идеале — 120/80.

 Скройте «белую смерть».
Соль задерживает воду в организме, что напрямую ведет к скачкам давления. Правило простое: чем меньше переработанного мяса и фастфуда, тем больше калия, а он полезен для сердца и мозга, вы получите из свежих овощей и зелени.

 Двигайтесь, чтобы «дышать».
Мозг потребляет 20% всего кислорода в организме. Чтобы доставить его к нейронам, нужно хорошее кровообращение. Вам не нужны олимпийские рекорды. Достаточно 30-40 минут быстрой ходьбы в день. Скандинавская ходьба по набережной Волги или в ближайшем парке — идеальный выбор для сосудов.

 Бросайте курить и ограничьте алкоголь.
Никотин вызывает спазм сосудов, а алкоголь разрушает их стенки. Курение удваивает риск ишемического инсульта и в четыре раза — риск геморрагического. Отказ от сигарет — это самая выгодная инвестиция в здоровье мозга.

 Управляйте стрессом и высыпайтесь.
Хронический недосып и постоянная тревога держат организм в состоянии «боевой готовности», изнашивая сердце и сосуды. Найдите свой способ перезагрузки: хобби, прогулки, общение с близкими. Сон не менее 7-8 часов — это время, когда мозг «очищается» от токсинов".

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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