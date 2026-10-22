Уже почти 60% российских врачей применяют ИИ

Нейросети окончательно вошли в повседневную практику российских медиков: согласно опросу портала «Справочник врача», 59% врачей так или иначе обращаются к искусственному интеллекту в работе. Однако ключевая особенность этой картины — стихийность: большинство специалистов используют ИИ по личной инициативе, а не через инструменты, внедрённые медучреждениями, пишет Обоз-инфо.

Исследование проводилось с 28 сентября по 6 октября 2026 года. В нём участвовали 1000 врачей из 80 регионов России и Беларуси, медианный возраст — 39 лет, преимущественно сотрудники государственных организаций. Регулярность обращения к нейросетям распределилась неравномерно: 8,2% пользуются ими почти каждый день, 15,9% — часто, 34,9% — от случая к случаю. Ещё 41% респондентов в профессиональной деятельности к ИИ не прибегают вовсе.

Наиболее востребованными оказались не специализированные медицинские платформы, а универсальные сервисы. Треть врачей (33,1%) прибегает к ИИ-функциям, встроенным в поисковики «Яндекс» и Google. Среди отдельных чат-ботов первенствует DeepSeek — его выбрали 27,4% опрошенных, тогда как ChatGPT — 20,7%. Отечественные решения заметно отстают: YandexGPT используют 15,3%, GigaChat — 12,2%.

Сценарии применения смещены в сторону информационной поддержки. Почти половина медиков (46,1%) ищут через нейросети сведения в медицинских источниках, 29,9% проверяют совместимость лекарств, 26,5% привлекают ИИ при разборе сложных клинических случаев. При этом автоматизацию рутины — например, запись диалога с пациентом и формирование документации — освоили лишь 4,3%.

Отдельного внимания заслуживает разрыв между личным использованием ИИ и корпоративным. Почти половина участников опроса (49,8%) не пользуются ни одним инструментом, который предоставил работодатель. Среди причин врачи называют отсутствие интеграции с МИС и электронными картами (39%), неясность в вопросе ответственности за ошибки алгоритма (34%), а также сами сбои моделей и отсутствие ссылок на первоисточники (34%).

Эксперты объясняют популярность зарубежных сервисов практичностью: DeepSeek бесплатен, доступен без VPN и демонстрирует логику рассуждений. Российские модели, напротив, отвечают на медицинские запросы более осмотрительно, часто направляя пользователя к живому врачу. Дополнительный риск создаёт работа с персональными данными: обработка сведений, позволяющих идентифицировать пациента, через зарубежные чат-боты может нарушать нормы о врачебной тайне.