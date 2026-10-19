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Самарцам рассказали, почему стоит записаться на диспансеризацию именно сейчас

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Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков: " Раннее выявление — это реальный шанс на выздоровление".

Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

" Раннее выявление — это реальный шанс на выздоровление.
Многие опасные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, диабет) годами развиваются без симптомов. Диспансеризация позволяет обнаружить их на доклинической стадии, когда лечение наиболее эффективно. Врачи также выявляют факторы риска — повышенное давление, высокий холестерин, лишний вес — и помогают скорректировать образ жизни до того, как разовьётся болезнь.

 С 2026 года программа стала шире и технологичнее.
В обновлённый порядок диспансеризации добавили важные исследования: оценку репродуктивного здоровья, тест на вирус папилломы человека для женщин, анализ на ПСА для мужчин старше 45 лет. Второй этап теперь включает осмотр дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. А ещё появился генетический тест на липопротеин(а) — маркер наследственного риска атеросклероза, который есть примерно у каждого пятого жителя страны.

 Это бесплатно и не требует отгула.
Диспансеризация проводится по полису ОМС. Если вы работаете по трудовому договору, работодатель обязан предоставить оплачиваемый день для прохождения обследования. До 39 лет диспансеризацию проходят раз в три года, после 40 — ежегодно.

 Диспансеризация — это удобно организованный процесс.
 Во многих поликлиниках внедрён принцип «одного окна»: диагностические кабинеты и отделение профилактики размещают на одном этаже, чтобы пройти обследование в одном пространстве, без лишних перемещений в том числе в субботу.
 Записаться можно через регистратуру, по телефону или на Госуслугах. Результат такой организации — не только удобство, но и увеличение продолжительности Вашей жизни.

Не откладывайте заботу о здоровье на потом. Запишитесь на диспансеризацию — это простой и удобный способ позаботиться о самом главном".

Теги: Медицина Самара

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