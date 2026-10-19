Самарцам рассказали, почему стоит записаться на диспансеризацию именно сейчас

Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



" Раннее выявление — это реальный шанс на выздоровление.

Многие опасные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, диабет) годами развиваются без симптомов. Диспансеризация позволяет обнаружить их на доклинической стадии, когда лечение наиболее эффективно. Врачи также выявляют факторы риска — повышенное давление, высокий холестерин, лишний вес — и помогают скорректировать образ жизни до того, как разовьётся болезнь.



С 2026 года программа стала шире и технологичнее.

В обновлённый порядок диспансеризации добавили важные исследования: оценку репродуктивного здоровья, тест на вирус папилломы человека для женщин, анализ на ПСА для мужчин старше 45 лет. Второй этап теперь включает осмотр дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. А ещё появился генетический тест на липопротеин(а) — маркер наследственного риска атеросклероза, который есть примерно у каждого пятого жителя страны.



Это бесплатно и не требует отгула.

Диспансеризация проводится по полису ОМС. Если вы работаете по трудовому договору, работодатель обязан предоставить оплачиваемый день для прохождения обследования. До 39 лет диспансеризацию проходят раз в три года, после 40 — ежегодно.



Диспансеризация — это удобно организованный процесс.

Во многих поликлиниках внедрён принцип «одного окна»: диагностические кабинеты и отделение профилактики размещают на одном этаже, чтобы пройти обследование в одном пространстве, без лишних перемещений в том числе в субботу.

Записаться можно через регистратуру, по телефону или на Госуслугах. Результат такой организации — не только удобство, но и увеличение продолжительности Вашей жизни.



Не откладывайте заботу о здоровье на потом. Запишитесь на диспансеризацию — это простой и удобный способ позаботиться о самом главном".