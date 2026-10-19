В  чапаевской детской школе искусств прошел концерт артистов Самарской филармонии

На сцене чапаевской детской школе искусств № 1 прошел концерт артистов Самарской государственной филармонии. Музыковед Ирина Цыганова, скрипачки Анна Шевякова и Екатерина Карташова представили ценителям классики программу «Музыка для 8 струн» — и это был не просто концерт, а настоящее путешествие.

Впервые в городе прозвучали миниатюры для дуэта скрипок Георга Филиппа Телемана — немецкого композитора XVIII века, и Алексея Игудесмана — австрийского скрипача и композитора в исполнении великолепного дуэта скрипок.

Особое волшебство — искусно подобранный видеоряд. Кадры не просто сопровождали музыку, а дышали с ней в унисон, точно передавая идею каждого произведения. Концерт стал музыкальный подарком к Международному дню музыки.

Теперь возможности Детской школы искусств позволяют принимать на своей сцене артистов ведущих учреждений культуры. После капитального ремонта, который прошел в школе в рамках нацпроекта «Семья», полностью обновлена материально-техническая база учреждения. Особое внимание уделили внутреннему пространству: обновлены концертные залы, закуплены новые музыкальные инструменты, оборудованы современные классы для занятий живописью, декоративно-прикладным творчеством и музыкой.

«Есть в Чапаевске чудесная школа! И всё в ней прекрасно! Внешний вид и изумительное внутреннее убранство. Взрослые и дети. Педагоги и воспитанники. И такой в ней неповторимый дух добра, радушия, любви, взаимоуважения, фантазии и неиссякаемого творческого полёта, что и словами не передать! Здесь хорошо! И уезжать отсюда не хочется!» — поделилась Ирина Цыганова.

Фото: минкульт СО