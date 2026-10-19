«Туризм без границ»: проект продолжает развивать инклюзивные маршруты в регионе

Министерство туризма Самарской области продолжает активную реализацию регионального проекта «Туризм без границ». В рамках этой инициативы состоялись две познавательные экскурсии для участников турнира по следж-хоккею три на три.

Гостями региона стали спортсмены и их семьи из Нижнекамска, Москвы, Красногорска и Кузнецка. Всего в туристической прогулке приняли участие 45 человек, включая ребят и их родителей.

Маршрут охватил ключевые достопримечательности в историческом центре Самары. Путешествие началось с посещения музея-усадьбы А.Н.Толстого, далее группа посетила музей Модерна и сквер Аксаковых. Экскурсоводы подробно рассказали об истории создания бункера Сталина, а завершением прогулки стал Пушкинский сквер с его панорамным видом на Волгу.

Ключевой задачей данного проекта является не только знакомство гостей с культурным наследием региона, но и системный мониторинг состояния доступной среды на объектах туристской инфраструктуры. Такой подход позволяет делать туристические маршруты комфортными, безопасными и адаптированными для всех категорий граждан.

Мероприятие организовано министерством туризма Самарской области и Туристским информационным центром региона при поддержке уполномоченного по правам людей с инвалидностью по Самарской области.

Фото: министерство туризма Самарской области