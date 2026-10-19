Жители региона могут принять участие в гражданско-патриотическом диктанте «Моя любовь, душа моя – Россия!»

Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете свою страну – её историю, культуру, традиции, почувствовать себя частью события, которое объединяет всю Россию?

С 5 по 8 ноября 2026 года пройдёт V юбилейный сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя – Россия!» – ежегодного просветительского проекта, который совместно реализуют Президентская академия и Научно-образовательная теологическая ассоциация.

Принять участие можно на сайте Диктанта: https://igsu.ranepa.ru/projects/diktant.

Диктант направлен на укрепление гражданского мира и согласия в России, а также единства народов нашей страны на основе общероссийской гражданской идентичности.

Важными задачами являются сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, недопущение фальсификации исторических событий и процессов, сохранение памяти о значимых достижениях российского государства с его многовековой историей, формирование в молодёжном сознании общественно-значимых ориентиров развития российского общества.

В 2025 году Диктант получил всенародный общественный отклик: его участниками стали 78,5 тысяч человек из всех 89 субъектов Российской Федерации на более чем ста площадках.

В этом году принять участие смогут студенты вузов и колледжей, учащиеся 5-11 классов, население старше 18 лет, а также соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные граждане.

Тематика Диктанта в 2026 году – Год единства народов России.

Каждый участник сможет:

⦁ Проверить свои знания об истории и культуре России;

⦁ Получить именной сертификат участника;

⦁ Пополнить своё портфолио достижений;

⦁ Заранее подготовиться, используя тренировочные тесты и материалы на сайте проекта.

Подробнее о Диктанте и подготовке: https://igsu.ranepa.ru/projects/diktant.

Фото: организаторы проекта