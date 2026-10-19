Первый канал показал историю ветерана СВО Ярослава Кабанова

На Первом канале вышел выпуск с историей ветерана специальной военной операции Ярослава Кабанова и его отца. Съемочная группа федерального телеканала побывала в поселке Висла Ставропольского района Самарской области.

Ярослав Кабанов – ветеран СВО, награждён медалями «За отвагу», «За разминирование», орденом «За Доблесть» II степени от ЛНР. Он принимал участие в специальной военной операции с декабря 2022 года по август 2024 года в звании рядового, служил сапёром в Луганской народной республике.

Решение отправиться на СВО Ярослав принял без колебаний. Мужчина уже служил в армии и для себя чётко решил: пойдёт защищать Родину. Отец Ярослава, бывший офицер и ветеран Афганской войны, воспитал настоящего патриота и воина. Именно отец является настоящим примером мужества.

«Отец всегда учил нас преданности Родине и тому, что мы обязаны защищать свою страну, если потребуется. Когда я получил повестку, отец сразу сказал, что я правильно делаю, что отправляюсь защищать Отчизну и честь семьи». Мама, конечно, переживала и плакала, но все матери так реагируют», – рассказывает Ярослав.

За день до отправки на СВО Ярослав написал отцу проникновенное письмо, в котором объяснил, как именно родительское воспитание определило его выбор. Он поблагодарил отца за то, что тот воспитал в нём воина и настоящего мужчину, всегда был рядом в трудные минуты. Ярослав признался, что гордится своей семьёй, любит всех, кто его поддерживал, но ближе отца для него не было никого.

В зоне боевых действий, при разминировании, Ярослав лишился обеих ног. Он прошёл долгий и трудный курс реабилитации, но, вернувшись в родной Тольятти, решил для себя: он будет жить полной жизнью. Так он занялся следж-хоккеем. Работа по созданию условий для занятий спортом у военнослужащих ведется при поддержке губернатора Самарской области и регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Специалистами фонда заключены соглашения о сотрудничестве с хоккейными клубами «Лада» и ЦСК ВВС. Тренировки для героев проводятся бесплатно.

Сейчас Ярослав вместе с отцом строит блиндаж. Но это не просто укрытие. В нем бережно сохранится и увековечится память о ребятах, отдавших свои жизни. На стене разместили фотографии погибших бойцов СВО. Своего рода музей, где каждый сможет прикоснуться к их истории, проникнуться воспоминаниями и почувствовать: подвиг не забыт, а память о героях – бессмертна.

Ярослав ранее уже побывал на двух программах Первого канала «Время своих» и «Будем жить», где рассказал о работе сапёров в зоне боевых действий и о своих ранениях при разминировании. Но главный акцент этой истории – преемственность поколений: отец с честью выполнил долг в Афганистане, а сын – в зоне специальной военной операции.

Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» ветерану оказана вся необходимая помощь: обучение в ДОСААФ, вручение автомобиля с ручным управлением, прохождение комплексной реабилитации, произведена адаптация жилья, а социальные координаторы вместе с волонтерами помогли обеспечить ветерана техническими средствами реабилитации.

За три с половиной года работы фонд «Защитники Отечества» сформировал и реализует комплексную систему поддержки ветеранов, их семей и родных погибших героев.

Фото: фонд «Защитники Отечества»