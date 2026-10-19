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«Ни один герой не должен быть забыт»: в регионе продолжается личное шефство над захоронениями Героев Советского Союза

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За каждым воинским захоронением в регионе закрепляется конкретный человек, который приводит его в порядок и следит за состоянием круглый год. Такая практика действует в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

За каждым воинским захоронением в регионе закрепляется конкретный человек, который приводит его в порядок и следит за состоянием круглый год. Такая практика действует в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Об этом рассказал региональный координатор партпроекта Сергей Рязанов.

Практика шефства за захоронениями Героев Великой Отечественной войны была введена в регионе в 2018 году: это связано с тем, что  за могилами Героев становится некому присматривать — родные ушли, адреса потерялись, время стёрло следы. Личное шефство позволяет сохранить память о каждом Герое.

Вместе с Дмитрием Трифоновым — вице-президентом федерации хапкидо Самарской области и общественным помощником сенатора РФ Марины Сидухиной — Сергей Рязанов посетил два захоронения Героев Советского Союза. Их под личное шефство в рамках проекта взяли сама Марина Сидухина и Дмитрий Трифонов.

Михаил Ребров — Герой Советского Союза, полковник внутренних войск. Осенью 1943 года, во время форсирования Днепра, в критический момент он заменил собой выбывшего из строя командира взвода и отразил несколько немецких контратак. После войны долгие годы служил в управлении по охране особо важных государственных объектов, а с 1973 года жил в Самаре.

Николаю Дружинину звание Героя Советского Союза также принесло форсирование Днепра: вместе с тремя бойцами он захватил вражескую штабную машину с важными документами. После войны он вернулся к мирной жизни — жил в Куйбышеве, работал штукатуром и бригадиром отделочников.

Сегодня оба захоронения благоустроены и выглядят так, как и должны выглядеть — с достоинством и уважением: территория расчищена, установлены новые надгробия, заменены ограды, восстановлены фотографии.

«Я убеждён, что эту работу необходимо продолжать. Ни один герой не должен быть забыт. Личное шефство — это живая связь поколений и дань уважения тем, кто отстоял нашу страну», — подчеркнул Сергей Рязанов.

Отметим, что именно регион выступил инициатором системной работы по закреплению шефства над воинскими захоронениями. В Самаре впервые начали не просто организовывать разовые уборки, а закреплять за каждой могилой ответственных, которые следят за состоянием памятников круглый год, при необходимости проводят ремонт и благоустройство. Опыт региона был взят на вооружение и в других субъектах страны.

В Народной программе партии «Единая Россия» сохранение исторического наследия и патриотическое воспитание граждан определены как важнейшие задачи. Партийный проект «Историческая память» направлен на сохранение исторической правды, воспитание патриотизма. Помимо это, осуществляет благоустройство воинских мемориалов и захоронений, поддержку и помощь ветеранам ВОВ (фронтовикам), организация и проведение патриотических акций («Диктант Победы» и др.) Осуществляет поддержку школьных музеев и заботится о популяризации исторической правды через кино, СМИ и интернет, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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