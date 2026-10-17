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«Заботься о вещах — заботься о себе»: в Штабе общественной поддержки прошёл своп ко Всемирному дню борьбы с раком груди
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«Заботься о вещах — заботься о себе»: в Штабе общественной поддержки прошёл своп ко Всемирному дню борьбы с раком груди

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Во Всемирный день борьбы с раком груди, активисты Международного сообщества PRO Женщин при поддержке федерального проекта «Женское движение Единой России» провели на площадке Штаба общественной поддержки партии своп-мероприятие с программой мастер-классов

Во Всемирный день борьбы с раком груди, активисты Международного сообщества PRO Женщин при поддержке федерального проекта «Женское движение Единой России» провели на площадке Штаба общественной поддержки партии своп-мероприятие с программой мастер-классов.

Своп — это обмен вещами, в основе которого забота: о вещах, о ресурсах, о природе. В этот день организаторы соединили эту тему с заботой о себе: «Заботься о вещах — заботься о себе. Если мы продлеваем жизнь вещам, так же важно бережно относиться к своему телу — не игнорировать и вовремя проверяться», — такую мысль хотели донести организаторы.

Участницами мероприятия стали региональный координатор и председатель общественного совета проекта «Женское движение с Единой Россией» — Светлана Макушева и Александра Кормишина. Гостей ждала насыщенная программа, построенная вокруг нескольких тем — заботы о вещах, о красоте, о здоровье и о радости. 

Своп-зона работала от партнёра мероприятия — сообщества «Модный цех»: участницы приносили одежду и аксессуары и обменивались ими, давая вещам вторую жизнь. На мастер-классе по кастомизации от стилиста участницы сообщества учились обновлять одежду своими руками, а изготовление брошей с розовой лентой стало символом дня борьбы с раком груди.

Тема здоровья прозвучала деликатно — через обмен опытом и поддержку, а творческие мастер-классы, арт-практики и танцы помогли участницам не только узнать что-то новое, но и зарядиться положительными эмоциями.

«Женское движение — это про поддержку без формальностей. Нам важно, чтобы женщина в любой ситуации чувствовала, что она не одна: что рядом есть те, кто подставит плечо, поделится опытом, просто выслушает. Именно поэтому мы стараемся, чтобы такие встречи были про живое общение и искреннюю заботу друг о друге», —  поделилась Светлана Макушева.

Организаторы отмечают, что такой формат — соединение экологии, красоты и заботы о себе — позволяет говорить о важных темах доступно и по-человечески, а своп становится не просто обменом вещами, но и поводом задуматься о собственном благополучии.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» поддержка женщин, укрепление семьи и народосбережение определены как важнейшие государственные приоритеты. Партийный проект «Женское движение Единой России» направлен на объединение усилий для поддержки инициатив женщин в социальной, образовательной, предпринимательской и культурной сферах, а также в области женского и семейного здоровья. Проект помогает женщинам реализовать себя, развивает наставничество и женские клубы, содействует занятости и поддерживает тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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