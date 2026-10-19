В Самарском Дворце ветеранов состоялась встреча литературно-творческого объединения «Самарские родники»

Она была посвящена презентации сборника произведений участников специальной военной операции «У каждого война своя». Эта книга — не просто сборник стихов и прозы. Это пережитая правда тех, кто видел войну своими глазами. В предисловии к изданию председатель Правления Самарского регионального отделения Союза писателей России Александр Громов отметил, что восприятие происходящего самими участниками боевых действий уникально. Это тот бесценный опыт, который так необходимо знать, прочувствовать и по возможности принять каждому гражданину.

Строки, которые звучали в этот день, никого не оставили равнодушным. В стихотворении «Свои» автор пронзительно пишет: «СВОИ — это слово совсем не простое. СВОИ. С этим словом не страшно уйти». А в рассказе нашего земляка Сергея Алексеева, советника министра культуры, «Солдаты не умирают» есть удивительные по силе слова: «Солдаты не умирают. Они уходят в рай на перегруппировку». Эти произведения — настоящий голос наших защитников. Их размышления о жизни, долге, дружбе и Родине.

Особый отклик в сердцах всех присутствующих вызвало выступление Александра Самарина. Его песни, проникновенные и искренние, тронули за душу буквально каждого в зале. Музыка стала ещё одним голосом правды, ещё одним способом сказать главное.

«Атмосфера в зале была по-особенному тёплой, объединяющей и искренней. Людмила Хаустова, ведущая встречи, создала невероятно трепетную обстановку, объединившую всех нас в этот важный момент. В мероприятии приняли участие активисты «Молодой гвардии Единой России», активные жители района, писатели и поэты. Это единство поколений, это живой диалог — то, что делает такие встречи по-настоящему ценными. Такие встречи необходимы. Они помогают сохранить историческую память, поддержать наших защитников и передать будущим поколениям правду о героизме русского солдата», — делятся организаторы встречи.

Фото: минкульт СО