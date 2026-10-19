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Библиотека им. В.Н. Татищева из Тольятти вошла в шорт-лист конкурса «Куратор и точка»

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Модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева из Тольятти вошла в шорт-лист конкурса «Куратор и точка» всероссийского проекта «Гений места».

Модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева из Тольятти вошла в шорт-лист конкурса «Куратор и точка» всероссийского проекта «Гений места».

В 2025 году Министерством культуры Российской Федерации и Российской государственной библиотекой в рамках проекта «Гений места» был инициирован ежегодный конкурс «Куратор и Точка». Его цель – поддержка развития креативной экономики в регионах страны и творческого потенциала жителей.

Члены жюри рассмотрели 156 заявок из 49 субъектов Российской Федерации. И тем радостнее известие, что модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева вошла в шорт-лист конкурса "Куратор и точка" по номинации «Лучшая городская точка концентрации талантов».
11-12 ноября 2026 года на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России в г. Санкт-Петербурге состоится торжественное подведение итогов конкурса «Куратор и Точка», где будут объявлены победители по 5 номинациям конкурса.

С 2025 года модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева работает в проекте «Гений места» по направлению «Креативный туризм»: проводит презентации городских проектов, направленных на развитие туризма в Тольятти, создает собственные интерактивные карты и маршруты, реализует проект «Культурный код Тольятти» и др.

Предстоящие мероприятия по направлению «Креативный туризм»:
Модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева
Направление «Креативный туризм», 12+
• 23 октября, 14:00 – виртуальное путешествие «Санаторий Лесное: прошлое и настоящее»
• Ноябрь – видеоэкскурсия «Хроника Портпоселка: люди, дома, история»
• Декабрь – слайд-экскурсия «По следам подвига: история в городском пространстве»

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

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