Модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева из Тольятти вошла в шорт-лист конкурса «Куратор и точка» всероссийского проекта «Гений места».



В 2025 году Министерством культуры Российской Федерации и Российской государственной библиотекой в рамках проекта «Гений места» был инициирован ежегодный конкурс «Куратор и Точка». Его цель – поддержка развития креативной экономики в регионах страны и творческого потенциала жителей.



Члены жюри рассмотрели 156 заявок из 49 субъектов Российской Федерации. И тем радостнее известие, что модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева вошла в шорт-лист конкурса "Куратор и точка" по номинации «Лучшая городская точка концентрации талантов».

11-12 ноября 2026 года на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России в г. Санкт-Петербурге состоится торжественное подведение итогов конкурса «Куратор и Точка», где будут объявлены победители по 5 номинациям конкурса.



С 2025 года модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева работает в проекте «Гений места» по направлению «Креативный туризм»: проводит презентации городских проектов, направленных на развитие туризма в Тольятти, создает собственные интерактивные карты и маршруты, реализует проект «Культурный код Тольятти» и др.



Предстоящие мероприятия по направлению «Креативный туризм»:

Модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева

Направление «Креативный туризм», 12+

• 23 октября, 14:00 – виртуальное путешествие «Санаторий Лесное: прошлое и настоящее»

• Ноябрь – видеоэкскурсия «Хроника Портпоселка: люди, дома, история»

• Декабрь – слайд-экскурсия «По следам подвига: история в городском пространстве»

Фото: минкульт СО