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В больнице имени Боткина в Петербурге подтвердили оспу обезьян у 5 пациентов

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Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом.

У пяти пациентов, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян в Санкт-Петербурге, подтвердилось заболевание, сообщили РИА Новости в Клинической инфекционной больнице имени Боткина.

По словам собеседницы агентства, они остаются в стабильном состоянии легкой и средней тяжести, лечение продолжается.

В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию и принимают все необходимые меры для выявления инфекции. Там отметили, что тест-системы для выявления оспы обезьян, в том числе ее новых вариантов, в России есть в достаточном количестве.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией организма, увеличением лимфоузлов, а также распространением сыпи: сначала в виде пятен, которые затем трансформируются в пузырьки, после вскрытия которых образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама и длится от 14 до 21 дня.

Теги: Медицина

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