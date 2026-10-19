Руководители самарских школ представили опыт развития социального партнерства 

Иван Носков встретился с заведующими дошкольных образовательных учреждений, директорами школ и руководителями учреждений дополнительного образования. В завершение «Большой учительской недели» он вручил им награды за добросовестный труд и преданность профессии, а также обсудил актуальные вопросы развития городской системы образования. Одной из тем стало социальное партнерство — руководители учреждений поделились опытом взаимодействия с бизнесом, вузами и общественными организациями.



На встрече своими практиками взаимодействия с партнерами поделились сразу несколько образовательных учреждений. Гимназия № 133 имени Героя Социалистического Труда М.Б. Оводенко развивает сотрудничество с Институтом Конфуция Казанского федерального университета: школьники и педагоги участвуют в программах обмена с учреждениями Китайской Народной Республики и получают возможность стажировок в ведущих университетах. Лицей № 124 в этом году заключил соглашение с ПАО «Т Плюс» и теплоэнергетическим факультетом СамГТУ. Благодаря партнерству в лицее организованы теплоэнергетические 10-11 классы и профильные смены с преподавателями вуза, а педагоги в осенние каникулы пройдут курсы повышения квалификации в «Сколково».



Школа № 55 вместе с попечительским советом, в который вошли представители компаний «Нефтефлот», «Волготранс», «Транс-Флот», «ШипСервисЦентр» и «АРТХОЛЛ», получила поддержку Фонда президентских грантов на проект «Клуб судомоделирования».



В ходе встречи глава города Самары Иван Носков вручил ряд наград. Почетной грамотой главы городского округа Самара I степени и нагрудным знаком награжден был руководитель муниципального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара» Игорь Устинов. Почетная грамота главы городского округа Самара III степени и нагрудный знак вручены заведующей детским садом № 385 Олесе Павловской и директору гимназии № 133 имени Героя Социалистического Труда М.Б. Оводенко Оксане Териной. Девяти руководителям были вручены благодарственные письма главы городского округа Самара, еще четверым — поздравительный адрес.



Сегодня в школах Самары работают более 6,5 тысяч педагогов, в детских садах — более 4 тысяч педагогов дошкольного образования, накануне отметивших свой профессиональный праздник. Еще более 1,3 тысячи педагогов занимаются с детьми в учреждениях дополнительного образования.

Фото: пресс-служба администрации Самары