Полицейские и представители ДНД региона  проводят рейды по профилактике нарушений при использовании СИМ

В Управление МВД России по г. Тольятти поступают обращения граждан о нарушениях правил использования средств индивидуальной мобильности в городском Парке Победы.



Наиболее распространёнными нарушениями остаются передвижение вдвоём на одном электросамокате и пересечение проезжей части без спешивания - такие действия создают угрозу безопасности как самих пользователей СИМ, так и других граждан.



В связи с этим на указанной территории на ежедневной основе организованы профилактические рейды.



В мероприятиях участвуют сотрудники Госавтоинспекции, представители добровольной народной дружины (ДНД) и экипажи отдельного батальона ДПС, которые выявляют нарушения, проводят профилактические беседы с пользователями электросамокатов, напоминая о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.



В рамках профилактической работы представители ДНД раздают горожанам информационные листовки с напоминанием о требованиях ПДД.



По словам командира ДНД г. Тольятти Александра Елизарова, участие граждан в добровольной народной дружине - это одна из форм общественного контроля. Представитель добровольной народной дружины подчеркнул рост доверия жителей Тольятти к полиции с момента создания добровольных дружин и проведения совместных рейдов.



Руководство Управления МВД России по г. Тольятти призывает жителей и гостей города соблюдать Правила дорожного движения и ответственно относиться к использованию средств индивидуальной мобильности, а также отмечает, что профилактические рейды будут продолжены на регулярной основе, так как это позволит своевременно предупреждать правонарушения и обеспечивать безопасность граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области