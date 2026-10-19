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Полицейские и представители ДНД региона  проводят рейды по профилактике нарушений при использовании СИМ

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В У МВД России по г. Тольятти поступают обращения граждан о нарушениях правил использования средств индивидуальной мобильности в городском Парке Победы.

В Управление МВД России по г. Тольятти поступают обращения граждан о нарушениях правил использования средств индивидуальной мобильности в городском Парке Победы.

Наиболее распространёнными нарушениями остаются передвижение вдвоём на одном электросамокате и пересечение проезжей части без спешивания - такие действия создают угрозу безопасности как самих пользователей СИМ, так и других граждан.

В связи с этим на указанной территории на ежедневной основе организованы профилактические рейды.

В мероприятиях участвуют сотрудники Госавтоинспекции, представители добровольной народной дружины (ДНД) и экипажи отдельного батальона ДПС, которые выявляют нарушения, проводят профилактические беседы с пользователями электросамокатов, напоминая о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

В рамках профилактической работы представители ДНД раздают горожанам информационные листовки с напоминанием о требованиях ПДД.

По словам командира ДНД г. Тольятти Александра Елизарова, участие граждан в добровольной народной дружине - это одна из форм общественного контроля. Представитель добровольной народной дружины подчеркнул рост доверия жителей Тольятти к полиции с момента создания добровольных дружин и проведения совместных рейдов.

Руководство Управления МВД России по г. Тольятти призывает жителей и гостей города соблюдать Правила дорожного движения и ответственно относиться к использованию средств индивидуальной мобильности, а также отмечает, что профилактические рейды будут продолжены на регулярной основе, так как это позволит своевременно предупреждать правонарушения и обеспечивать безопасность граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

 

Теги: Тольятти

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